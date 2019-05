Bénin: les Directeurs départementaux de contrôle des marchés publics nommés

Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, nomme les directeurs départementaux de contrôle des marchés publics. Au nombre de six, ils auront à couvrir chacun deux départements pour mettre fin aux infractions notées en ce qui concerne les passations des marchés publics dans les administrations publiques.

C’est par arrêté N° 1439 / MEF / DC /SGM /DNCMP / SP du 23 mai 2019 que l’argentier national a procédé à la nomination des directeurs départementaux de contrôle des marchés publics. Installés, ils vont veiller à la bonne pratique dans les administrations publiques dans les douze départements. C’est en droite ligne des réformes engagées par le chef de l’Etat en vue d’assainir les finances publiques.

Il s’agit de Koudamiloro B. Laurent, administrateur, nommé Directeur Départemental de Contrôle des Marchés Publics auprès des départements de l’Atacora et de la Donga, Sidi Ali Moustassim, attaché des Services administratifs, nommé Directeur Départemental de Contrôle des Marchés Publics auprès des départements de l’Atlantique et du Littoral, Adam Abdoul Razack, technicien supérieur des travaux publics, nommé Directeur Départemental de Contrôle des Marchés Publics auprès des départements du Borgou et de l’Alibori, Agbe Vignon Narcisse, technicien supérieur des travaux publics nommé Directeur Départemental de Contrôle des Marchés Publics auprès des départements du Mono et du Couffo, Hounsou D. J. Iréné Célestin, administrateur des Banques et des Institutions financières nommé Directeur Départemental de Contrôle des Marchés Publics auprès des départements de l’Ouémé et du Plateau et Deguenon Orphée, attaché des services administratifs administrateur, est nommé Directeur Départemental de Contrôle des Marchés Publics auprès des départements du Zou et des Collines.