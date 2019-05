Bénin: Le parlement désormais prêt pour les plénières

Les députés de la huitième législature sont désormais prêts pour organiser des plénières. Toutes les commissions techniques permanentes ont été installées et peuvent déjà commencer par jouer pleinement leur rôle.

Plus rien ne peut empêcher Louis Vlavonou et ses collègues de jouer pleinement leur rôle de parlementaires. Après leur installation et l’élection du bureau, il fallait les autres organes pour permettre à l’institution parlementaire d’être au complet. Très tôt, le président a convoqué ses collègues pour une session afin de former les groupes parlementaires et constituer les commission techniques et permanentes. Tout est fait désormais. Deux groupes parlementaires ont vu le jour. Le premier, minoritaire, est constitué de 36 députés et porte le nom du parti du cheval cabré. Le groupe « Bloc républicain » est présidé par Jean-Michel Abimbola. Le second groupe qui se réclame de la majorité parlementaire compte 47 élus. Ce dernier ayant pour nom « Union progressiste » est dirigé par Marcellin Tossou Ahonoukoun. A ces deux groupes, se greffent les cinq commissions permanentes. Elles ont été constituées pour soutenir le bureau dans la préparation des plénières.

La commission du Plan présidée par Barthelemy Dahoga Kassa, la commission des lois présidée par Orden Alladatin, la commission des finances sous l’égide de Gérard Gbénonchi, la commission de défense confiée à Rachidi Gbadamassi et la commission de l’éducation confiée à Bonaventure Natondé Aké. Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l’Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s’y rapportant (article 34.1 du règlement intérieur). Ce qui signifie que le parlement a désormais le bras opérationnel pour bien fonctionner. Les projets de lois ou même les propositions de lois peuvent être donc soumis à l’appréciation des députés de la huitième législature.