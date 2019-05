Bénin: le coton, la pomme de discorde entre Boni Yayi et Patrice Talon ?

Contrairement à la raison officielle qui justifie l’assignation en résidence de l’ancien président de la République,Yayi Boni, la discorde entre l’actuel président de la république et son prédécesseur serait un problème lié au coton.

L’or blanc serait la pomme de discorde entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Yayi Boni. C’est du moins ce que nous apprend le président maire Nicéphore Soglo suite à une visite qu’il a rendue à son compagnon de résistance ce jeudi 22 mai 2019. En effet, selon le président d’honneur du parti de la renaissance du Bénin qui se confiait aux conducteurs de taxi-moto, la discorde entre le président Talon et Yayi Boni a pour objet un problème de coton. Une affirmation qui du reste est en contradiction avec les raisons officielles avancées par le ministre de l’intérieur pour justifier l’état de siège du domicile de l’ancien chef d’état. Le président Soglo serait-il dans une communication politique? C’est en tout cas la question que suscite sa justification de l’assignation à résidence de l’ancien chef d’état.

Qu’il vous souvienne qu’au cours d’un point de presse tenu après l’événement du 1er Mai à Cotonou, le ministre Sacca Lafia a justifié la présence des forces de l’ordre autour du domicile de l’ancien président par le fait que ce dernier serait en train de préparer un mouvement sans autorisation. Pour le président Nicéphore Soglo, la situation actuelle du président d’honneur du parti fcbe serait due à un ancien différend entre lui et le président Talon autour du coton et non à cause de la posture d’opposant du président Yayi Boni. Sommes nous en plein dans des intrigues politiciennes, le temps nous édifiera sans doute.