Bénin: lancement de la 1ère édition du concours scolaire sur les changements climatiques

Les ministres José Tonato du cadre de vie, et Salimane Karimou de l’enseignement primaire et maternel ont procédé, lundi 27 mai 2019 au lancement officiel d’un concours sur les changements climatiques. L’objectif de la compétition est de faire participer les jeunes à la lutte contre l’instabilité climatique.

Les jeunes élèves de 5e et 4e des lycées et collèges du Bénin peuvent désormais participer à un concours sur les changements climatiques. Lors d’une cérémonie officielle tenue dans l’après-midi du lundi 27 mai 2019, José D. Tonato et Salimane Karimou respectivement ministre du cadre de vie et ministre de l’enseignement maternel et primaire ont lancé le Concours Scolaire sur les Changements Climatiques (CSCC). « Je déclare officiellement lancé la 1ère édition du concours scolaire sur le changement climatique », laisse entendre M. Tonato avant de souligner que « la lutte contre les effets néfastes du changement climatique est devenue le défi majeur du 21e siècle ».

Pour renforcer la résilience des populations, surtout les plus vulnérables à ces effets, « une meilleure connaissance du phénomène et une bonne éducation du publique » sont primordiales, précise le premier responsable du cadre de vie.

Initié par son département ministériel, le concours sur les changements climatiques vise à faire de l’école une arme pour lutter contre les dérèglements du climat. Il se déroulera donc en deux phases dont une première départementale et une seconde nationale.

Le ministre de l’enseignement primaire, Salimanou Karimou présent à l’ouverture salue l’initiative. Pour lui, ce concours est important puisqu’il participe « à la bonne ambition du gouvernement béninois ». Il a alors exprimé son engagement total et son adhésion à l’activité.

En 2016, le gouvernement béninois avait déjà promis dans son projet d’action « Bénin Révélé », la reconstruction et la modernisation du système éducatif béninois à travers l’élaboration d’une nouvelle gouvernance.