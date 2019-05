Bénin: la main sur le cœur, la Fondation Etisalat accompagne les musulmans de l’Ouémé

Après Dassa Zoumé, mardi 21 mai, la fondation Etisalat Bénin a soutenu jeudi 23 mai 2019, la communauté musulmane de l’Ouémé à travers des dons de vivres. Il s’agit des parcs composés de riz parfumés, du thé, du lait, du café etc..

Dans le cadre du ramadan, Moov Bénin à travers sa fondation Etisalat a lancé une oeuvre utile à l’endroit de la communauté musulmane. « Qu’on soit abonné ou pas, c’est une oeuvre sociale pouvant permettre aux musulmans de faire le jeune dans de bonnes conditions. Je souhaite un très bon carême à tous les musulmans » a expliqué Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la fondation Etisalat Bénin. Pour Edouard N., responsable Etisalat Ouémé Plateau, la fondation Etisalat n’a fait que sacrifier à la tradition en soutenant la communauté musulmane de l’Ouémé. « Moov est toujours au côté de ses abonnés pour les accompagner au jours le jour chaque fois que le besoin se fait sentir » ajoute t-il.

Bouraima Sadikou , représentant de l’imam de la mosquée centrale empêchée est revenu sur l’importance du carême pour les musulmans. « Ce mois est un mois de sacrifice, ceux qui en ont peuvent aider ceux qui n’en ont pas » dit-il. Pour lui, le carême, troisième pilier de l’islam, existe depuis des années et tous les prophètes ont jeûné en leur temps. A l’en croire, trois piliers de l’islam sont obligatoires, à savoir les cinq prières quotidiennes, le jeûne et l’attestation de foi de l’existence et l’unicité de Dieu… , et deux autres sont facultatifs à savoir l’aumône et le pèlerinage à la Mecque.

Très contents, les bénéficiaires ont remercié la fondation Etisalat Bénin pour son acte de générosité à l’endroit de la communauté musulmane.