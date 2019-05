Bénin: la légitimité de la huitième législature reconnue par la Cedeao

Les appels de l’opposition et de l’ancien président Boni yayi à l’endroit de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest sont restés non seulement comme des lettres mortes mais n’ont eu aucun effet auprès de cette institution sous régionale qui attend le parlement béninois en Juin prochain autour des questions sécuritaires de l’Afrique de l’ouest et du sahel.

Un émissaire de la commission économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (cedeao) était ce mercredi 29 mai 2019 au Cabinet du président de l’assemblée nationale, l’honorable Louis Vlavonou. La question de la sécurité de l’Afrique de l’ouest, du sahel et de l’Afrique centrale était au cœur des discussions. Le représentant de la Cedeao pour discuter avec la deuxième personnalité de l’Etat des conditions de participation du parlement béninois à une conférence régionale des commissions de défense et sécurité de l’Afrique de l’ouest, du Sahel et de l’Afrique centrale prévu pour la fin du mois de juin prochain.

Selon l’information relayée par « Fènou Média« , ce rendez-vous parlementaire régional sur des questions de défense et de sécurité régionale aura lieu à Abidjan en fin Juin prochain. En effet, avec le président de l’assemblée nationale béninoise, le député Yeo Faozie de la Côte d’Ivoire ont échangé sur des questions de sécurité des populations dans l’espace Cedeao et de l’Afrique centrale. Pour l’émissaire de la Cedeao, cette rencontre vise à mutualiser les forces des différents pays de la Cedeao à travers un réseau de toutes les commissions de défense et sécurité dans nos assemblées respectives. C’est une démarche parlementaire qui vise en réalité à renforcer les mesures de sécurité dans les pays concernés. Pour le président Louis Vlavonou, le réseau des commissions de défenses est un bébé né au Bénin. C’est Cotonou qui a accouché de ce magnifique instrument de sécurité et le parlement béninois s’engage à accompagner cet instrument à avancer et à grandir harmonieusement a fait savoir, l’honorable Louis Vlavonou.

La cedeao confirme-t-elle la légitimité de l’assemblée nationale du Bénin?

Installée dans un contexte politique controversé par 27% des électeurs, l’assemblée nationale du Bénin fait l’objet à l’interne de toutes les critiques dans le rang notamment de l’opposition dont aucun des partis politiques n’a pris part aux élections. Sa légitimité est d’ailleurs remise en cause par les forces de l’opposition qui ont lancé des appels à la communauté internationale, aux institutions de la sous région dont la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest afin que la légitimité de ce parlement ne soit pas reconnue.

Mais apparemment l’appel n’est pas entendu. La rencontre entre l’émissaire de la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) et l’honorable Louis Vlavonou dans le cadre parlementaire régional sur des questions de défense et de sécurité régionale et qui aura lieu à Abidjan en fin Juin prochain avec la participation des parlementaires béninois n’est-il pas la preuve que les appels lancés à la communauté internationale par les forces de l’opposition au pouvoir du président Patrice Talon ne sont pas enttendus et que la huitième législature conduite par l’honorable Louis Vlavonou est bien légitimée par l’institution sous régionale.