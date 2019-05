Bénin: inquiétude dans le rang des généraux de la douane, eaux et forêts

Panique générale dans le rang des généraux promus sur la base du décret N°2015-416 du 1er Août 2015, portant nomination des officiers généraux des forces de sécurité publique et assimilée. Et pour cause, la rétrogradation de deux généraux de leur promotion frappés par une décision de la chambre administrative de la cour suprême ce jeudi 23 mai 2019.

La cour suprême et plus précisément sa chambre administrative a annulé le grade de « général » de deux patrons de la police ce jeudi matin. Ceci suite à un recours formulé par un collège de contrôleurs de police contre la promotion des leurs. Cette décision diversement appréciée au sein de l’opinion publique risque d’avoir des répercussions sur d’autres corps habillés. En effet, le même décret qui a consacré la promotion de Louis-Philippe Houndégnon et Nazaire Hounnonkpè a fait d’autres généraux dans le rang des corps assimilés.

Les eaux et forêts ainsi que la douane béninoise ont connu ces moments de gloire où l’ancien chef d’Etat, Boni Yayi, a fait des généraux en leur sein. Parmi eux, certains ont déjà fait valoir leur droit à la retraite. Mais la remise en cause de leurs grades pourrait intervenir si la cour veut aller plus loin dans sa décision. Etant donné que c’est le même décret qui a permis au chef de l’Exécutif de faire d’eux des hauts gradés de leur corporation, même sans recours, la cour peut se prononcer sur leur cas. Parallélisme des formes obligerait. Peut-être que ceux qui sont à la retraite subiront moins que ceux encore en activité. Toujours est-il que dans les jours à venir, les ramifications de la décision vont commencer par se faire remarquer et chacun sera mieux situé.