Bénin – Gestion énergétique: le Bénin bientôt doté d’un code d’électricité

A l’instar de certains pays développés et de la sous région, la République du Bénin disposera d’ici peu d’un code de gestion. Le sujet a été débattu en conseil des ministres en sa session de ce mercredi 29 Mai 2019 et le décret portant sa transmission à l’assemblée nationale pris à l’issu de ce conclave gouvernemental.

La république du Bénin sera bientôt doté d’un code électoral. En effet, les membres du gouvernement du président Patrice Talon réunis en ce jour en session ordinaire du conseil des ministres ont adopté le projet de décret portant transmission à l’Assemblée nationale, du projet de loi portant Code de l’électricité en République du Bénin.

Selon le Conseil des ministres, ledit projet engage le processus de révision du code de 2007 et intervient dans le contexte d’une nouvelle dynamique consacrée par l’adhésion du pays à divers instruments internationaux du secteur de l’électricité. Il vise également pour objectif selon le compte rendu du conseil des ministres à renforcer le rôle de l’Autorité de Régulation de l’Electricité et de créer des conditions attractives au secteur privé, en vue de favoriser notamment la production indépendante d’énergie. Le bien fondé de cette démarche du gouvernement et l’intérêt de faire voter un code de l’électricité résident dans le fait que le projet permettra d’impulser un dynamisme nouveau et une simplification des procédures de passation des conventions et diverses incitations de nature fiscale, précise le relevé du Conseil des ministres.