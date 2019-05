Bénin: Gérard Gbénonchi, le premier député de la 8è législature à déclarer ses biens

Le président de la commission des finances, Gérard Gbénonchi est le premier élu de la huitième législature à déclarer ses biens à la cour suprême. Il a satisfait à cette obligation le vendredi 24 mai et indique ainsi le chemin à ses collègues qui traînent encore les pas.

C’est en respect à l’article 3 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et les dispositions du décret n°2012-338 du 02 octobre 2012 que le député de la 11ème circonscription électorale, Gérard Gbénonchi, a déclaré ses biens à la chambre des comptes de la cour suprême. Il donne ainsi l’exemple non seulement aux nouveaux élus mais aussi et surtout à ses anciens collègues qui sont réfractaires au respect des lois de la République.

--- Publicité---

Prenant acte de la déclaration sur honneur du député, la cour suprême lui a délivré un récépissé portant le N°30/CS/CC/G-2019-DP. Ainsi, l’élu du peuple, vient, une seconde fois, prouver son attachement au respect des prescriptions légales de la République.

Les organisations de la société civile telles que Alcrer de Martin Assogba et l’Autorité nationale de lutte contre la corruption ont déjà ouvert des lettres aux élus de la 8ème législature leur demandant de s’acquitter de cette obligation. Ceci en respect de l’article 3 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 qui oblige les hauts fonctionnaires de l’Etat et élus à déclarer leur patrimoine à la prise et à la fin de service.