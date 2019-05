Bénin – Examens blancs nationaux au BEPC et au BAC: un faible taux de réussite dans plusieurs départements

Les examens de fin d’année pour le compte de l’année académique et scolaire 2018 – 2019 commencent dès ce lundi 27 mai 2019. Des examen qui suscitent le stress chez les candidats dont les résultats aux examens blancs nationaux ne rassurent point.

Après la correction des copies des examens blancs nationaux, le brevet d’étude du premier cycle (BEPC) et le baccalauréat toutes séries confondues ont donné respectivement 12,31% et 29,20% comme taux d’admissibilité dans le département du Mono. Pour ce qui concerne le département du Donga, le taux de réussite est de 4,77% et de 13,09% respectivement enregistrés pour le BEPC et le BAC, a confié à l’ABP, l’inspecteur Slassifi Dramane, directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP) dudit département.

Ces différents taux enregistrés à quelques jours des examens de fin d’année n’est qu’une illustration du niveau actuel des candidats en cette veille des examens de fin d’année. Pour le directeur départemental des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnel du Mono, ces faibles taux se justifient par le fait que les apprenants n’ont pas encore pris toute la mesure de ce qui les attend. Il justifie également le faible taux par le fait que la plupart des candidats n’ont pas maîtrisé toutes les épreuves, spécifiquement les épreuves de mathématiques où ils rencontrent beaucoup de difficultés.