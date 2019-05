Bénin – Election HAAC: voici la liste de tous les candidats

Le 15 juin prochain, les professionnels des médias iront aux urnes pour élire leurs représentants à la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (Haac). Sur la liste de départ, douze candidats se sont inscrits pour discuter les trois sièges réservés aux journalistes. A quelques heures de l’ouverture de la campagne électorale, tous les candidats s’apprêtent à aller à la rencontre de leurs électeurs.

Quatre candidats compétissent dans la catégorie presse écrite. Il s’agit officiellement de Guy- Constant Ehoumi, Lié Brice Setondji Ogoubiyi, Comlan Franck S. Kpotchémé et Basile Tchibozo. Les quatre auront à convaincre leurs confrères à l’effet de voter pour chacun d’eux. Le plus chanceux, celui qui aura à récolter le maximum des voix, sera déclaré élu pour représenter la presse écrite au sein de la prochaine équipe de la Haac. La deuxième catégorie, celle de l’audiovisuelle, renfermant la radio et la télévision, a trois candidats. Françoise Martine De-Souza, Hilaire N’da et Armand Hounssou vont se battre pour que le meilleur, du moins, le plus quotté soit élu.

La dernière catégorie concerne ceux qu’on appelle « les journalistes de l’ombre ». C’est la catégorie des techniciens des télécommunications. Qu’ils soient de la radio ou de la télévision, ils ont droit de cité dans cette compétition. Cinq candidats vont solliciter les suffrages des électeurs de leur catégorie. Ils sont Cécile Sègbégnon Ahoumenou, Bernard Marie-Christophe Bonou, Sophie Atalé, Arthur Honoré Ampa Atohoun et Gervais Zossou.

La campagne électorale, à moins d’un nouveau report du scrutin, va démarrer ce mardi 28 mai à 00 heures pour prendre fin le 12 juin prochain à 24 heures. A l’issue du processus, trois candidats seront élus à raison d’un conseiller par catégorie.