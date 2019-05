Bénin: deux expatriés condamnés pour escroquerie électronique

C’est un dossier d’escroquerie via les moyens électroniques qui a été examiné ce lundi 27 mai 2019 par les juges de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les deux présumés coupables, deux expatriés ont été tous condamnés à 5 d’emprisonnement ferme.

Cinq ans d’emprisonnement ferme. C’est le verdict rendu ce lundi 27 mai par les juges de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (criet) contre deux expatriés accusés d’escroquerie.

Les faits remontent en 2018 où la victime, dame T.E opératrice économique exerçant dans le domaine de la briqueterie et béninoise de nationalité; a reçu l’appel d’un inconnu qui s’est présenté au nom de Michel. Il dit avoir un partenaire en Côte-d’Ivoire qui a un projet de construction de chambres froides au Bénin et bien d’autres projets.

Il aurait donc besoin d’acheter des briques et c’est dans ce cadre que le nommé Michel qui dans la vraie vie s’appelle Fofana Y. souhaite rencontrer dame T.E pour négocier avec elle le marché de vente de briques. À la première rencontre, Fofana Y dit à la victime dame T.E qu’il est venu en tant que apporteur d’affaires et les négociations ont abouti sur ce qu’il percevra une fois le marché conclu, une rétro-commission de 15 fcfa par brique.

Dans la foulée, Fofana Y. a mis dame T.E en contact avec son complice Dendiya L. supposé opérateur économique ivoirien qui voulait investir au Bénin. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la victime dame T.E et les deux prévenus qui, habilement, sont parvenus à ramener leur proie sur un autre terrain celui médicinal où elle devrait finalement leur livrer des épices alimentaires dont le fournisseur se trouverait à Kétou. Dans leurs manœuvres, Fofana Y. et Dendiya L. ont soutiré à leur victime dame T.E une somme de 1.045.000 FCFA.

Au même moment, les deux prévenus sont rentrés en contact avec une autre dame du nom de H.A promotrice d’un restaurant. Le mode opératoire est resté le même. Fofana Y. est rentré en contact avec elle et s’est présenté comme représentant d’un homme d’affaires d’origine ivoirienne qui fait dans le domaine de chambres froides et qui souhaite s’installer au Bénin. Ainsi, pour les formalités d’installation, il a un séjour de 90 jours à faire au Bénin avec une équipe de 10 personnes. Fofana Y. voudrait alors négocier avec dame H.A pour que son restaurant s’occupe de leur restauration pendant leur séjour. Rendez-vous est pris à un grand hôtel de la place où la dame était venue avec un devis qu’elle a présenté à Dendiya L en présence de Fofana Y.

Dame H.A a connu le même sort que la première victime puisque par la suite ils l’ont ramené sur le chantier de livraison d’épices alimentaires et sont parvenus à lui soutirer au total 80.000 FCFA.

Déroulement du procès:

Les prévenus à la barre ont reconnu les faits et ont demandé la clémence de la Cour. Après réquisition du ministère public représenté par le magistrat Gilbert Ulrich Togbonon et la plaidoirie de l’avocat des victimes Maître Hugho Koukpolou, la Cour présidé par le magistrat Cyriaque Dossa, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle après avoir délibéré ; reçoit le ministère public en son action ; retient les prévenus Fofana Y. et Dendiya L dans les liens de la prévention d’escroquerie par usage de moyen électronique. La Cour les condamne à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme chacun et au payement d’une somme de un million (1.000.000) FCFA d’amende; les condamne aux frais ; reçoit la constitution de partie civile des nommés H.A et T.E ; condamne les prévenus à leur payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de six cent quarante cinq mille (645.000) FCFA à T.E et cinq cent mille (500.000) FCFA à H.A pour toutes causes de préjudices confondus; donne acte à B.F de ce qu’il ne se constitue pas partie civile, fixe la contrainte par corps comme suit :

– Six (06) mois pour les amendes ;

– Trois (03) mois pour les frais ; le tout en application de la loi.