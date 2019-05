Bénin – Cession irrégulière d’immeubles: Toboula clame son innocence, mais a-t-il convaincu?

Dix huit (18) mois de prison ferme et une amende d’un million; tel est le réquisitoire ce lundi 27 mai 2019 du procureur de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre l’ex préfet du Littoral, Modeste Toboula et ses co-accusés bien qu’il a clamé devant la cour son innocence.

A la barre ce lundi 27 mai 2019 après avoir été mis sous mandat de dépôt le mercredi 20 février 2019 dans un dossier de supposé bradage de domaine public, l’ancien patron du département du Littoral a plaidé non coupable devant le juge. Le désormais ex autorité du département du Littoral a affirmé qu’il a servi avec abnégation et en toute conscience la République et ne se reconnait pas dans ce qui lui est reproché. » «J’ai tout donné dans l’exercice de ma fonction. J’ai mal de me retrouver devant la CRIET. Que la volonté de Dieu soit faite.» laisse -t-il entendre.

Mais en dépit de son acte de bonne foi, le procureur de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne lui a pas accordé le bénéfice du doute. Dans son réquisitoire, il a requis contre l’ex homme fort de Cotonou, une peine d’emprisonnement de 18 mois et le payement d’une amende d’un million de fcfa. Le juge attendu dans son verdict pour établir la culpabilité ou non de Monsieur Modeste Toboula a préféré renvoyé la cause au 24 juin 2019 où le délibéré est attendu. Le juge dans sa décision pourra -t-il aller dans le sens de l’ancien préfet qui clame malgré tout son innocence ou le condamnera-t-il comme l’a requis le procureur de la criet? Le 24 Juin prochain nous édifiera davantage.