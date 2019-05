Bénin – CAN 2019: « J’ai fait mes choix (les 23 joueurs) et je les assume entièrement », Michel Dussuyer

En conférence de presse ce mercredi 29 mai 2019, l’entraîneur des Écureuils du Bénin Michel Dussuyer a argumenté la liste des 23 joueurs convoqués pour la grande compétition africaine. Il a de même annoncé, l’arrivée du capitaine Stéphane Sessegnon.

Très attendu par les férus du football béninois, le capitaine Stéphane Sessegnon va rejoindre la vague jaune dans la nuit de ce mercredi 29 mai 2019. C’est en substance l’annonce faite par le sélectionneur béninois Michel Dussuyer lors de sa conférence de presse à l’issue de laquelle il a défendu de longue haleine sa liste des joueurs convoqués. A l’en croire, ses choix ont été basés sur la qualité : « J’ai toujours dit que, si un joueur doit être retenu, il doit être au-dessus de ceux qui étaient là. C’était déjà difficile pour moi d’écarter des attaquants. J’ai fait mes choix et je les assume entièrement. » Pour lui, l’effectif actuel des Écureuils du Bénin regorge de très bons gardiens de but : « J’ai toujours dit que nous avons la chance d’avoir deux bons gardiens. Je laisse chacun apprécier. Mais, pour moi, nous avons deux bons gardiens. Pour le troisième retenu, j’ai décidé de donner une chance à un jeune gardien pour qu’il apprenne. «

« Salomon, c’est un joueur d’expérience »

Pour Michel Dusuyer, Salomon est un joueur de qualité, d’expérience qui mérite sa place parmi les Écureuils: » Salomon, c’est un joueur d’expérience qui joue régulièrement dans un club, il connaît bien le groupe, on peut compter sur lui. Mais, si je ne le prends pas, je prendrai qui ? »a-t-il déclaré avant d’ajouter » Je connais bien Nabil Yarou. Salomon de par son vécu et son expérience est mieux que les autres qui n’ont pas le même vécu. Je ne suis pas là pour préparer le Chan, mais la phase finale de la Can. C’est une question d’objectif. Nabil n’est pas au-dessus des autres. C’est mon avis. Moïse qui a ses qualités et ses défauts. Je le connais très bien. Il joue bien dans son club «