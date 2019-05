Bénin – BEPC 2019: quelques constats sur le terrain

Depuis ce matin du Lundi 27 Mai 2019, 205.733 candidats à l’examen du Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) répartis dans 287 centres de composition sur l’ensemble du territoire composent pour décrocher ce parchemin de l’enseignement secondaire. Le constat sur le terrain fait montre d’une parfaite organisation à part les quelques constats faits.

Pour une première journée de composition, aucun incident majeur n’est à signaler en dehors de quelques remarques de terrain observées au niveau de quelques centres de composition.

Difficultés d’accès dans certains centres dans le Zou:

C’est sous la pluie battante que les candidats à l’examen du brevet du premier cycle sont allés composer ce lundi 27 mai 2019. Selon le constat fait sur le terrain, le correspondant de l’ABP zou, la pluie a mis à nu l’état dégradant et inaccessible de plusieurs centres de composition. Le calvaire des candidats, les parents, membres administratifs des centres de composition et autres visiteurs était ahurissant ce lundi matin, au moment où les candidats notamment, allaient rejoindre leurs centres de composition, sous une pluie battante. Le constat est beaucoup plus choquant au niveau de la voie d’accès principale qui mène au centre du Lycée Mafory à Abomey, longeant la station d’essence de Goho, devenue impraticable ce lundi matin à tout moyen de déplacement, rapporte l’ABP. Plusieurs candidats sont tombés par glissade dans des flaques d’eau avec leurs outils de travail.

La situation n’a pas épargné les centres du CEG 2 à Bohicon, Domè dans Zogbodomey, qui a accueilli le lancement officiel des épreuves au plan départemental; précise la même source. Rappelons que dans le département du Zou, 17.500 candidats répartis dans 23 centres, sont inscrits pour composer à l’examen BEPC 2019.

A Savalou et Allada, plusieurs surveillants et candidats absents:

Des cas d’absences sont les plus grands faits constatés à Savalou pour ce premier jour de composition de l’examen du BEPC. Au centre du CEG 2 de Savalou par exemple où composent 587 candidats, répartis dans 17 salles, un cas d’absence pour cause de maladie est enregistré dans les rangs des inscrits pendant que deux défections sont notées parmi les surveillants. « Les deux ont été automatiquement remplacés » assurent les officiels du centre. Dans le centre de composition du CEG 1 d’Allada, un cas de malade et un taux élevé d’absents ont été enregistrés, d’après le constat de l’Agence Bénin Presse. En effet, sur les 1183 candidats inscrits, 1153 candidats ont répondu présents, parmi lesquels un cas de malade, souffrante de crise d’ulcère et trente-et-un (31) candidats absents, ont été enregistrés.