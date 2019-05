Bénin: Auguste Alavo rencontre les entrepreneurs de la diaspora béninoise en France

L’ambassade du Bénin près la France a abrité ce mercredi 22 mai 2019 une rencontre entre l’ambassadeur et des entrepreneurs de la diaspora béninoise en France. Ils sont, en effet, une vingtaine d’entrepreneurs d’origine béninoise, venus de toute la France, à répondre à l’invitation de l’Ambassadeur Auguste ALAVO. Une rencontre dédiée au service du développement et de la promotion économiques du Bénin, en présence de Madame Inès KEREKOU, Consule générale du Bénin à Paris, nous renseigne le site officiel de l’ambassade.

Parmi les promoteurs d’entreprises, un invité spécial : ingénieur et inventeur franco-béninois de renommée internationale , PDG de Quantum Surgical (basé à Montpellier) ; créateur du robot chirurgical « Rosa » et classé « quatrième entrepreneur high tech le plus révolutionnaire du monde » en 2012 par la revue canadienne Discovery Series, derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron.

Dans son mot de bienvenue, l’Ambassadeur ALAVO a souligné que l’ambition de cette rencontre était de « susciter une nouvelle dynamique de mobilisation des compétences, expertises et projets des entrepreneurs de la diaspora au service du développement et de la promotion économiques du Bénin, dans l’esprit du « Pacte de développement du Bénin avec la diaspora » signé à Paris en 2014. » Il a saisi l’occasion pour inviter les participants à un « sursaut de patriotisme et de mobilisation collective » en faveur du Parc national de la Pendjari, qui a été, ces derniers jours en France, la cible d’une campagne médiatique préjudiciable à l’attractivité touristique du pays.

Introduits par une présentation de M. Bertin NAHUM sur son parcours et son action innovante en matière d’ingénierie médicale et de robotique chirurgicale, les échanges, intenses et constructifs, ont ensuite permis d’aborder diverses préoccupations relatives à la facilitation des initiatives et des investissements de la diaspora au Bénin. Dans cette perspective, deux communications ont été présentées: l’une sur « le climat des affaires et les opportunités d’investissements au Bénin » animée par M. Maxime N’TIA, conseiller économique à l’Ambassade; et l’autre, sur les « programmes et dispositifs d’appui de l’Agence française de Développement (AFD) aux initiatives de la diaspora africaine en Afrique »; animée par M. Olivier KABA, responsable d’équipe-projet « Migrations » au siège de l’AFD).

A l’issue de la rencontre, les participants ont convenu notamment de mettre en place un réseau des entrepreneurs de la diaspora béninoise en France, ainsi qu’un cadre permanent de dialogue et de concertation avec l’Ambassade.