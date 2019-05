Bénin: Assigné en résidence, Yayi Boni à les yeux tournés vers la communauté internationale et le président Talon

Elle est peu enviable la situation que traverse actuellement l’ancien président Thomas Boni Yayi. Assigné en résidence depuis près d’un mois, le sort du président d’honneur du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent est entre le bon vouloir du gouvernement et de la communauté internationale à qui il a lancé à maintes reprises des appels.

A quand la fin de l’état de siège du domicile de l’ancien président Thomas Boni Yayi? C’est la question que nombre de béninois se posent depuis que perdure l’internement de l’ancien chef d’Etat par la militarisation de son domicile. La question est d’autant plus de mise parce que dans l’esprit de moult béninois, cet état de siège prendrait fin avec l’installation des députés issus des élections du dimanche 28 avril 2019. Mais près de deux semaines après l’installation de la huitième législature, le dispositif sécuritaire déployé autour du domicile du président Boni Yayi n’est pas levé.

La liberté de Yayi Boni entre le bon vouloir du gouvernement et de la communauté internationale ?

Depuis le point de presse tenu le 1er Mai 2019 par le ministre de l’intérieur, Sacca Lafia; point de presse au cour duquel il a affirmé qu’aucun projet d’arrestation de l’ancien président Yayi Boni n’est en cours et que c’est par mesure de prévention d’un trouble à l’ordre public qu’il y a eu ce déploiement militaire, plus aucune information officielle n’est venue éclairer l’opinion nationale sur la durée de cette mesure préventive.

Dans cette situation d’incertitude, l’ancien président de la République a lancé plusieurs appels à la communauté internationale aux fins de la préservation de sa sécurité. Dans cette démarche, la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (cedeao) a été saisie. Plusieurs autres chefs d’Etat de la sous région comme Dénis Sassou N’Guesso du Congo Brazaville, Allassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Macky Sall du Sénégal et même le président français ont été sollicité pour intervenir dans ce bras de fer entre le président de la république du Bénin et son prédécesseur. Mais du côté de la communauté internationale, rien ne se dessine non plus.

A la faveur d’une visite qu’il a rendu la semaine dernière au président d’honneur des Fcbe, le président-Maire Nicéphore Soglo a annoncé pour probablement cette semaine, la fin de l’état de siège du domicile de l’ancien président Boni Yayi. Le dispositif policier aux alentours du domicile de Boni Yayi pourrait être levé d’ici la semaine prochaine; avait-il confié jeudi passé à certains conducteurs de taxi moto. Espérons donc que le gouvernement du président Patrice Talon qui a clairement signifié aux ambassadeurs accrédités au Bénin d’observer la règle de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats puisse prendre la décision de faire évoluer la situation. C’est sans doute à ce prix que le président Thomas Boni Yayi retrouvera sa liberté d’aller et de venir.