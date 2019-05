Bénin – Assemblée nationale: voici la raison de la démission du Ministre Oswald Homeky

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a tenu une rencontre avec ses militants ce samedi 25 mai 2019. A l’occasion ce meeting politique, le député élu de la 11ème circonscription sur la liste Union Progressiste a expliqué à ses mandats, la raison pour laquelle il a décidé de céder la place à son suppléant Etienne Tognigban.

Quelques jours après l’installation de la 8ème législature, Oswald Homeky a décidé de démissionner pour laisser son suppléant siéger. Une décision qui a surpris certaines personnes qui s’attendaient à ce que le jeune Ministre quitte le gouvernement pour retrouver le confort et la sécurité au Parlement. Pour satisfaire la curiosité de ces derniers qui se posent certainement la question de savoir la raison qui a motivé cette décision, Oswald Homeky a profité de sa rencontre avec sa base pour clarifier les motifs de sa décision.

--- Publicité---

A lire aussi: Bénin – 8ème législature: le Ministre Oswald Homeky rend officiellement son écharpe

A l’en croire, il n’a pas été facile de prendre la décision; mais après les analyses, il s’est rendu compte que c’est ce qu’il y a de mieux à faire en tant que homme de conviction. « Cette écharpe est le symbole de notre engagement collectif et je suis venu vous la montrer avant de passer la main à mon suppléant. Renoncer à un mandat parlementaire de 4 ans après avoir obtenu un score record de 74.000 voix dont 34.304 pour notre seule commune peut paraître insensé mais je suis un homme de conviction », a-t-il affirmé.

Fidélité au Président de la République…

Par cette démission du Parlement, le Ministre Oswald Homeky exprime sa fidélité et son engagement aux côtés du chantre du Nouveau Départ qui a bien voulu lui confier une partie de la charpente de son projet de société. « Comme vous le savez, mon soutien au Président Patrice TALON est d’abord affectif avant d’être politique. Les secteurs touristique, culturel et sportif qu’il a bien voulu me confier me passionnent énormément. J’ai décidé de rester à ses côtés pour poursuivre le difficile mais noble travail entamé depuis 3 ans et je suis venu prendre vos bénédictions! », a-t-il déclaré.