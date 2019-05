Bénin: après la décision de la Cour, le message de Benoît Dègla à ses militants

Après la décision de la Cour Constitutionnelle qui lui permet de reprendre son siège au Parlement dans la 10ème circonscription électorale, l’honorable Benoît Dègla n’a pas attendu longtemps pour s’adresser à ses militants et aux populations de sa circonscription. Il a en effet envoyé un message à l’endroit de ces dernières dans la soirée du jeudi 23 mai 2019, pour leur dire ses remerciements. Par la même occasion, le député a promis être un digne représentant pour défendre vaillamment leur cause.

Benoît Dègla reprend son siège à l’Assemblée nationale pour le compte de la 8ème législature. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle qui a procédé à l’annulation du siège du désormais ex-député Marcellin Aka Orou. A en croire Benoît Dègla ce n’était pas gagné d’avance; mais la Cour a minutieusement analysé les preuves pour faire triompher la vérité au grand jour. « Chers parents, chers frères et soeurs de la 10è circonscription électorale, chers militants soumis injustement à une cruelle torture morale de la part d’individus sadiques et sans coeur,le jour est enfin arrivé. La justice a triomphé de la tricherie de l’escroquerie et de la mauvaise foi. Votre victoire volée vous est restituée,et vous la méritez parce que vous l’avez voulue le 28 avril 2019″, a-t-il déclaré.

--- Publicité---

A lire aussi: Bénin-contentieux électoral: Des recours rejetés par la cour constitutionnelle

Il rend grâce à Dieu et remercie tous ceux qui l’ont soutenu et accompagné dans cette « torture morale » suite aux premiers résultats de la Cour qui le déclarait non élu. Pour finir, Benoît Dègla invite toutes les forces vives de la 10ème circonscription à se donner la main pour le développement des trois communes de la circonscription. « Nous avons un combat commun, un engagement commun, faire avancer le développement dans nos 3 communes et ensemble nous y parviendrons », a-t-il rassuré.