Bénin – 8ème législature: le Ministre Oswald Homeky rend officiellement son écharpe

Après son élection dans la 11ème circonscription électorale sur la liste Union Progressiste (UP), le Ministre Oswald Homeky ne tourne pas dos à ses militants. A l’occasion d’une rencontre organisée le samedi 25 mai 2019 avec ces derniers, il a dressé un message de remerciements. Par la même occasion, il a officiellement cédé son poste de député à son suppléant à travers une remise officielle d’écharpe.

le Ministre Oswald Homeky a rencontré ce samedi les populations de la 11ème circonscription. Deux raisons principales ont été à la base de cette initiative qui a permis au Ministre de reprendre contact avec ses militants après les élections. Dans un premier temps, le Ministre Oswald Homeky tenait à démontrer sa reconnaissance à l’endroit des électeurs qui lui ont fait confiance en portant leur choix sur lui pour les législatives d’avril 2019. Secondo, le troisième député de la liste Union Progressiste dans la 11ème circonscription voulait officiellement rendre son siège à son suppléant devant les militants.

Cellules de campagnes, militants et sympathisants; le Ministre Oswald Homeky n’a oublié personne dans ses mots de remerciements. A l’en croire, sans tout ce beau monde, il n’aurait pas été élu député. C’est donc à juste titre qu’il décide de leur rendre hommage. « C’est grâce à vous chers militants et sympathisants, hommes et femmes de tous âges et de toutes les couches sociales que cette victoire a été possible. Vous méritez nos remerciements et notre gratitude », a-t-il déclaré.

Oswald Homeky cède officiellement sa place…

Après la lettre de démission adressée au Président du Parlement, le Ministre Oswald Homeky a profité de la rencontre avec ses militants pour céder sa place à son suppléant. Ainsi, devant les militants et responsables locaux de l’Union Progressiste, Étienne Tognigban prend officiellement l’écharpe de député pour siéger à la place d’Oswald Homeky. « Cette écharpe est le symbole de notre engagement collectif et je suis venu vous la montrer avant de passer la main à mon suppléant. Comme vous le savez, mon soutien au Président Patrice Talon est d’abord affectif avant d’être politique. Les secteurs touristique, culturel et sportif qu’il a bien voulu me confier me passionnent énormément. J’ai décidé de rester à ses côtés pour poursuivre le difficile mais noble travail entamé depuis 3 ans et je suis venu prendre vos bénédictions! », a déclaré Osawald Homeky.