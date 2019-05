Bénin: 5 présumés assassins d’une vielle bossue entre les mains de la police républicaine

Cinq individus présumés auteurs de l’assassinat d’une vielle dame bossue ont été interpellés par les éléments du commissariat de police de l’arrondissement d’Igana dans la Commune de Pobè. Ils ont été arrêtés le lundi 27 mai 2019.

Les éléments du commissariat de police de l’arrondissement d’Igana, ont arrêté lundi et mardi, cinq individus présumés auteurs, co-auteurs et complices de l’assassinat d’une vieille bossue, âgée de la soixantaine dans l’arrondissement d’Ahoyéyé, commune de Pobè à des fins de fétichisme et de richesse selon une publication de l’Agence Bénin Pressse. Les faits qui ont conduit à leur interpellations remontent à la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mai 2019, où la victime, une vieille bossue, a été enlevée de la maison familiale où elle vivait seule à Ichakpo, un village de l’arrondissement d’Issaba commune de Pobè, selon la même source.

--- Publicité---

La victime, une vielle dame, la sexagénaire fut en effet enlevée et transportée à Ahoyéyé un autre arrondissement de cette commune par l’un des individus de la bande. Conduite au domicile d’un guérisseur traditionnel, la vie de la bossue fut ôtée et enterrée dans une petite forêt. Alertés, les éléments du commissariat d’arrondissement d’Igana ont réussi à arrêter avec la collaboration des élus locaux, cinq des six individus présumés coupables de ce crime rituel.

Tous de nationalité béninoise, le guérisseur traditionnel, le commanditaire qui détenait encore le crâne, les pieds, les mains et d’autres parties du corps de la victime et autres co-auteurs ont été mis aux arrêts malgré le soulèvement populaire intervenu dans le village de la victime face auquel les policiers républicains ont dû replier. Le reste du corps de la victime a été exhumé de la forêt ce mardi et confié à la famille sur les instructions du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè pour inhumation.