Au total 7.500 manifestants ont participé à la seconde grève mondiale pour le climat

Près de 7.500 personnes dont le chef indigène indien, Raoni, se sont mobilisées ce vendredi 24 mai 2019 pour la 20e marche pour le climat organisée par Youth for Climat. Elles réclament aux dirigeants du monde entier une politique environnementale plus ambitieuse.

La deuxième marche pour le climat organisée à Bruxelles (Belgique) a rassemblé près de 7.500 marcheurs. Ils ont défilé cet après-midi pour mettre la pression sur la classe politique à la veille des élections au parlement européen. Leurs slogans : « On est plus chaud que le climat », « Hey hey, ho ho, fossil fuel has got to go » (Hey hey, ho ho les combustibles fossiles doivent partir).

Contrairement à ce qu’on pouvait imaginer, l’ambiance autour de cette nouvelle marche était plus que festive avec des chants, des fanfares et des instruments de musiques isolés.

Sur certaines pancartes étaient inscrits : « Le climat change, pourquoi pas nous ? », « On pense, donc on ne vous suit pas » ou encore « Cool kids saving the hot earth ».

Outre les jeunes lycéens et étudiants, de multiples groupes de la société civile dont Workers for Climate, la Coalition Climat, le WWF, Greenpeace et des syndicats se sont mobilisés pour la cause.

Présent en tant qu’invité d’honneur, le chef indigène indien Raoni s’est exprimé face aux jeunes participants. « Votre combat est le nôtre » a-t-il dit. Il est notamment connu pour son engagement dans la protection de la forêt amazonienne au Brésil.

Les manifestations prévues pour cette marche mondiale pour le climat prendront fin ce soir à 22h00 où des concerts seront organisés.

Le 15 mars 2019, la première édition de la marche pour le climat avait déjà réuni environ 30.000 jeunes ayant à cœur la sauvegarde de la planète