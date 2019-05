Le vice-président élu de l’Afrique du Sud, David Mabuza, prêtera serment plus tard dans la journée de mardi, après le report la semaine dernière, de sa comparution devant la commission de l’intégrité de son parti. Une comparution qui a finalement eu lieu. Sauf que les conclusions de la commission ne sont pas encore connues.

DD Mabuza, comme on l’appelle affectueusement, avait lui-même demandé plus de temps pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission pour l’intégrité du Congrès national africain (ANC). L’organe interroge toute personne susceptible de nuire à la réputation du parti pour diverses raisons, notamment concernant des allégations de corruption. M. Mabuza a comparu devant ladite commission vendredi.

L’ANC n’a pas révélé grand-chose dans sa déclaration publiée plus tôt mardi. Toutefois le parti vient de confirmer que Mazuba sera assermenté dans l’après-midi de mardi dans la capitale, Pretoria. « L’ANC félicite le vice-président pour la position exemplaire qu’il a prise et pour la priorité accordée aux intérêts et à l’intégrité de l’ANC », a indiqué la déclaration du parti. Le président Cyril Ramaphosa aurait tardé à annoncer la nomination de son nouveau gouvernement après les élections historiques, en partie à cause du retard de M. Mabuza.