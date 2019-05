Abdoulaye Wade : pour son anniversaire, Alioune Badara Cissé lui dédie un émouvant poème

Dans un texte à l’allure poétique, le Maître Alioune Badara CISSE, médiateur de la République et avocat à la Cour, a composé un texte bien sincère pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’ancien président Abdoulaye Wade qui aura bientôt 93 ans le mercredi 29 mai 2019.

Il vient une fois encore de sacrifier à la tradition. L’homme à la plume facile, Alioune Badara Cissé (ABC) a offert un cadeau littéraire au Pape de Sopi en prélude à son prochain anniversaire qui aura lieu ce mercredi. C’est un cadeau poétique et évocateur qui met exergue la sagesse qu’incarne l’ancien président Abdoulaye Wade. Pour l’auteur, le Pape du Sopi est un guide, un patriarche hors pairs, aimé par son peuple et qui n’a plus rien à prouver : «(…) Pour te revoir guider nos pas, Ton silence est presque lourd, Même que sans nul autre pareil, Il rassure et nous émerveille », peut-on lire dans le texte.

--- Publicité---

Ci-dessous le cadeau poétique du Maître Alioune Badara CISSE au Pape du Sopi :

Je te reviens si cher Papa

Perturbant ton léger sommeil

Et de tes rêves vermeilles

Pour te revoir guider nos pas .

Ton silence est presque lourd

Même que sans nul autre pareil

Il rassure et nous émerveille ,

Riche de tant de calembours .

Ta voix rauque et douce à la fois

Est celle d’un soufi si affectif

Qui reconnaît bien son effectif

Perdu sous un temps si froid .

Et le peuple qui te célèbre

En ce jour de ta naissance

Souffre de te voir en errance

Pour nous sortir des ténèbres.

O Maître libère ton peuple enfin

Car tu n’as plus rien à prouver

Et mène ta troupe s’abreuver

Et paître aux prairies sans fin .

Continue de montrer le chemin

Nous le suivrons allègrement

Et tout aussi bien fièrement

Au milieu des parchemins

Qui mènent aux mines d’or

Et demain à tous les ports .

Réunis autour de toi tous tes fils

Entoure toi de toutes tes filles

Et que sortent des entrailles

De nos terroirs et des banlieues

Des Sénégalais Debout !

Que ne paierions nous pas

Pour vous voir tous trois

Prédécesseurs et Successeurs

D’un Sénégal sexagénaire

En haut du Baobab séculaire

Respirer le même bol d’air

Que les générations à naître !

Vos antécédents y appellent

Vos legs aussi vous interpellent.

Le Ramadan est un prétexte

En un tout aussi beau contexte .

Parle Maître, le Peuple t’entend

Dis Maître , le Peuple t’attend

Le long des routes que t’as construites

Afin que jamais elles ne soient déconstruites .

Joyeux Anniversaire Maître !

Et que les fils du dialogue se renouent,

hic et nunc ,

sans délai et sans nouveau référé !

Time Is of the essence, Mister Président.

Maître Alioune Badara CISSE Médiateur de la République

Avocat à la Cour