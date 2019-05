A Saint-Barth, la tombe de Johnny Hallyday a pratiquement disparu

Le 11 décembre 2017, Johnny Hallyday, après un hommage populaire à Paris, a été enterré dans le cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy. Plus de 15 mois après, la tombe de Johnny Hallyday chargée, très chargée… reçoit quotidiennement la visite de quelques fans.

Depuis décembre 2017, le petit cimetière de l’île de Saint-Barthélémy est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de Johnny Hallyday. Ils sont nombreux à s’offrir un pèlerinage sur la tombe de leur idole. Et pour honorer le rocker français, les fans y déposent, tous les jours , des cadeaux, fleurs, et messages sur la sépulture. Plutôt discrète à l’origine, cette dernière serait excessivement fleurie et décorée.

C’est Hortense d’Esteve, l’une des meilleures amies de Laeticia, et ancienne compagne du chanteur Calogero, qui a dévoilé sur Instagram, une photo de la tombe du rocker.

Comme le révèle Public, il semble aujourd’hui qu’il n’y a plus aucune place sur la tombe de Johnny. Ses fans et ses proches y ont déposé nombre de souvenirs, fleurs et autres cadeaux, à tel point qu’elle en est recouverte.

Johnny Hallyday a rejoint sa dernière demeure à St Barth, 11 décembre 2017, entouré de ses proches, sur l’île qu’il aimait tant. L’île de Saint-Barthélémy est connue pour être un havre de paix pour les personnalités aisées qui souhaitent se mettre à l’abri des regards. Eu égard à la pléthore de visiteurs, on se demande si le rocker français avait bien fait d’opter pour cet endroit.