Zinedine Zidane pour rasseoir le Real

De retour à la tête du Real Madrid, le français Zinedine Zidane n’a qu’une seule ambition prioritaire : reconstruire une équipe en pleine crise due au départ du quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo suivi de la démission de lui même il y a neuf mois. Pour relever ce défis, Zidane doit faire le meilleur choix lors du prochain mercato.

De lourde défaite en défaite, le Real semble avoir tout perdu cette saison et se dirige tout droit vers une saison blanche. Éliminé de la Ligue des Champions, sorti en Copa del Rey et à la rue en Liga, tout va mal au Real.

Mais, le Real peut changer la donne et réaliser l’exploit une fois encore avec l’arrivée du « Messie ». Zinedine Zidane, l’homme qui a raflé trois champions league au banc du Real pourrait changer la donne et marquer une fois encore la différence. Pour y parvenir, il faut renforcer l’attaque fragilisée par le départ de Cristiano et la défense « moins solide » ces derniers jours. Une tâche dont « Zizou » mesure bien la portée. Le français n’aspire qu’à une seule chose, remobiliser ses troupes et bien terminer la saison. S’il n’en dira pas plus sur ses intentions pour Kylian Mbappé, Neymar et le prochain mercato estival du Real Madrid, nul doute qu’il est déjà au travail.

Ce jeudi, le club merengue a officialisé le transfert du jeune défenseur brésilien évoluant au FC Porto, Eder Militao. Ce fût le premier transfert du Real sous les ordres du technicien français Zinedine Zidane de retour à Madrid. De plus, Zidane n’exclu pas le transfert du français Kylian Mbappé, champions du monde 2018. Zizou serait ravi d’entraîner Kylian Mbappé au Real Madrid mais…

Un budget colossal pour le prochain Mercato

Zinedine Zidane dispose d’un important budget pour le prochain Mercato estival. En effet, plus de 300 millions d’euros serait à la portée de Zidane pour attirer des stars mondiales et relancer l’équipe, privée du Portugais Cristiano Ronaldo, parti l’été dernier à Turin. Quoi de plus pour mettre sur pied une véritable équipe de guerre considérant l’effectif actuel des merengues ?