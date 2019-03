Voici tout ce qu’il faut connaitre de la figure de proue du Gospel africain Sinach

Figure emblématique de la musique Gospel en Afrique, Sinach est une chantre et servante nigériane de l’Éternel. Elle dispose à son actif de plusieurs centaines de chansons , qui sont revisitées partout dans le monde entier. Elle est aussi une personne admirée de tous à cause de son engagement infaillible à l’oeuvre de Dieu.

De son vrai nom Osinachi Kalu, Sinach est née le 30 mars 1973 à Lagos , au Nigéria. Originaire de l’Etat d’Ebonyi à l’Est du Nigéria , elle est la deuxième fille d’une famille de sept enfants.Très jeune, elle a commencé par flirter avec la musique, avec un désir ardent de guérir, changer la vie des gens par la musique. Dans cette quête, elle rencontre Jésus et soudain découvre que sa vie ne peut définitivement avoir de sens sans la pratique de cet art.

Mais comme toute bonne idée rencontre toujours d’obstacle, Sinach en a connu aussi. Etant animée d’une volonté farouche d’être une gagneuse d’âmes par la chanson, elle se heurte à l’époque au refus de son père de la voir pratiquer la musique. Cela ne pourrait pas , selon lui, rapporter grand-chose, surtout qu’elle avait étudié la Physique à l’université de Port Harcourt. Elle a même été maltraité à cause de cette décision à laquelle elle tient.« Comme de l’argile, j’ai été battue, versée, déchirée, roulée, mise dans le feu, et je suis continuellement dans un processus », dixit elle .

Et comme il n’y a jamais de hasard dans la vie, elle a rencontré le pasteur nigérian et président des églises Chris Embasy Oyakilome, qui l’a aidé à réaliser sa destinée qui sommeillait en elle. Celui-ci devient plus tard son mentor. Prenant pour appui la parole de Dieu, l’homme lui a fait comprendre qu’elle peut tout en s’appuyant là dessus. Confiante dans le pouvoir agissant de Dieu en elle, la chantre s’est laissée guider, façonner et a pu gravir les échelons, jusqu’à obtenir une place quasi incontournable dans l’univers de la musique chrétienne en Afrique et partout dans le monde.

Ses œuvres

Très inspirée, elle est l’auteur de titres-culte tels que « I know who i am » (en français, je sais qui je suis), « Way maker », actuellement en vogue. Sa musique guérit, console, décante les situations, répare. Egalement modèle des jeunes talents, elle participe amplement à l’avancement de l’œuvre chrétienne par ses compositions hors pair. Elle a à son actif une gigantesque palette de 300 titres exportées mondialement.

Par ailleurs, Sinach a non seulement joué dans plusieurs pays, dont le Kenya, à l’église Citam Karen, à la Dominique, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, à Antigua-et-Barbuda, à Trinité-et-Tobago , à la Jamaïque, à la Grenade et en l’Ouganda à la cathédrale du Miracle Center, à Barbade, aux Iles Vierges britanniques, en Zambie et au Royaume-Uni, mais a aussi remporté plusieurs distinctions telles que: le Prix LIMA du compositeur-interprète de la décennie 2010, l’Artiste de l’année en Afrique occidentale décerné par les Groove Awards, le Prix africain d’excellence 2016 pour l’excellence mondiale ainsi que le Top 100 des chrétiens influents au Nigeria.