Victime de violences conjugales, Aya Nakamura met les choses au clair sur sa relation avec Niska (Vidéo)

Aya Nakamura s’est expliquée en direct sur Instagram live au sujet de son histoire avec Niska. Elle démêle le vrai du faux et donne ses explications quant à la confusion que la situation a provoquée…

Cela fait déjà quelques semaines que les fans d’Aya Nakamura peuvent voir ce qui se passe avec le rappeur Niska. En couple, pas en couple ? On ne sait plus très bien, mais l’histoire semble complexe. La principale intéressée a donc tenu à s’excuser après que sa vie privée ait été autant exposée sur les réseaux sociaux.

En effet l’interprète de « Djadja » est au coeur de plusieurs rumeurs avec le rappeur Niska. Jeudi 14 mars, les deux artistes s’affichaient ensemble dans un live Instagram pour présenter leur nouveau clip « Sucette ». Mais des rumeurs disaient que Niska auraient fait subir des violences conjugales à la chanteuse quand ils étaient ensemble. Ils voulaient peut-être faire taire les rumeurs mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Les deux artistes voulaient simplement faire leur promo. « Ils sont prêts, tu penses ? » lançait Niska. « Je pense que ouais, ils attendent, ça fait un bon moment » , a renchérit Aya.

Mais elle a tout de même tenu à mettre les choses au clair et a donné quelques explications sur ses rumeurs.