Venezuela: paralysé par une gigantesque coupure électrique, Maduro doigte les USA

En pleine crise politique, le Venezuela est en grande partie paralysé depuis jeudi 7 mars. Frontières fermées, hôpitaux surchargés, vols suspendus à l’aéroport international Simon-Bolivar et rues désertes suite à une gigantesque panne d’électricité, Nicolas Maduro a suspendu la journée de travail et les cours, une mesure exceptionnelle dans ce pays plongé dans une grave crise politique et économique.

Le courant a été brusquement coupé jeudi à 16h50, heure locale, et la panne dure toujours; le lendemain à Caracas et dans une grande partie du pays. Le métro, les feux de circulation, la distribution d’eau ainsi que les connexions internet et téléphoniques sont à l’arrêt.

Les coupures de courant sont habituelles au Venezuela, confrontée à une grave crise économique, voire chroniques dans l’ouest du pays. Mais elles sont plus rares à Caracas, surtout de cette ampleur.

Caracas accuse Washington

Via son compte Twitter, le président Nicolas Maduro rend coupable l’administration. « La guerre de l’électricité annoncée et dirigée par l’impérialisme américain contre notre peuple sera mise en échec. Rien ni personne ne pourra vaincre le peuple de Bolivar et de Chavez. Patriotes, unissez-vous ! », écrit-il sur Twitter. Le ministre de l’Energie électrique, Motta Dominguez, a lui aussi parlé de « guerre de l’électricité, cette fois, ils ont attaqué la centrale hydroélectrique de Guri », la principale du pays, précise l’autorité ministérielle. Pour sa part, l’opposant Juan Guaido, autoproclamé président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays, a attribué cette coupure de courant à la négligence du gouvernement.

Cette coupure de courant affecte tous les quartiers de la capitale et les services comme le métro et les feux de circulation. Des milliers de personnes qui quittaient jeudi leur travail ont dû marcher des kilomètres pour regagner leurs domiciles. L’économie du pays, déjà très fragile est également directement touchée : outre les transactions électroniques suspendues, les Vénézuéliens ne peuvent pas retirer d’argent aux distributeurs et les banques sont restées fermées vendredi.