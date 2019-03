Venezuela: Maduro expulse l’ambassadeur allemand

Le gouvernement vénézuélien a annoncé mercredi avoir décidé d’expulser l’ambassadeur d’Allemagne à Caracas, en l’accusant d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Le diplomate allemand Daniel Kriener a 48 heures pour faire ses valises et quitter le territoire vénézuélien. Ainsi en a décidé le gouvernement de Maduro qui l’accuse « d’ingérence dans les affaires internes » du pays. L’annonce a été faite via un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dans la journée du mercredi 6 mars 2019. Selon les faits, Daniel Kriener s’était rendu lundi à l’aéroport international de Caracas en compagnie d’une douzaine de diplomates occidentaux et latino-américains, pour y accueillir à son retour l’opposant et président par intérim autoproclamé Juan Guaido, menacé d’arrestation pour avoir bravé son interdiction de sortie de territoire.

Pour le Venezuela, il est inacceptable qu’un diplomate se comporte en responsable politique, surtout pour appuyer « le complot de secteurs extrémistes de l’opposition vénézuélienne ».

Décision jugée incompréhensible

Berlin juge la décision du gouvernement de Venezuela d’incompréhensible et en profite pour réitérer son soutien à l’opposant. Juan Guaido a lui aussi immédiatement réagi depuis son perchoir à l’Assemblée Nationale : « Ce n’est qu’une menace contre le monde libre et contre l’ambassadeur d’un pays qui a apporté beaucoup d’aide humanitaire et de médicaments. Mais il paraît que le régime Maduro ne pardonne pas aux pays qui souhaitent aider le Venezuela. Donc au monde libre, à l’Europe je veux dire qu’il n’y a pas de déclaration de persona non grata. Parce que le régime n’a pas les compétences pour le faire. »