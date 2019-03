Venezuela: les diplomates américains priés de débarrasser le plancher

Le Venezuela a ordonné aux diplomates américains de quitter le pays dans un délai de 72 heures après que le président Nicolas Maduro a accusé son homologue américain Donald Trump de « sabotage » informatique qui aurait plongé le pays dans sa pire panne d’électricité jamais enregistrée.

Le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré que les diplomates américains sur le sol vénézuélien devaient partir dans un délai de trois jours, après l’échec des discussions sur le maintien de « sections d’intérêts » diplomatiques dans les deux pays. « La présence de ces responsables sur le sol vénézuélien représente un risque pour la paix, l’unité et la stabilité du pays », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Le département d’Etat américain a annoncé lundi qu’il allait retirer son personnel du Venezuela cette semaine, affirmant que leur présence était devenue « une contrainte pour la politique américaine ». Washington a pris l’initiative de reconnaître le chef de l’opposition, Juan Guaido, au poste de président légitime du Venezuela après que le président du Congrès, âgé de 35 ans, a annoncé une présidence par intérim en janvier après avoir déclaré que la réélection de Maduro en 2018 était une fraude. La plupart des pays d’Europe et d’Amérique latine leur ont emboîté le pas.

Maduro, qui conserve le contrôle de l’armée et d’autres institutions étatiques, ainsi que le soutien de la Russie et de la Chine, a qualifié Guaido de marionnette des États-Unis. Julio Castro, de l’organisation non gouvernementale Médecins pour la santé, a déclaré sur Twitter lundi soir que 24 personnes sont mortes dans des hôpitaux publics depuis le début de la panne d’électricité dans le pays. Avec la coupure de courant à son sixième jour, les hôpitaux ont eu du mal à garder le matériel, les aliments pourris sous la chaleur tropicale et les exportations du principal terminal pétrolier du pays ont été fermées. Le parlement du Venezuela, contrôlé par l’opposition, a déclaré lundi un « état d’urgence » symbolique. Le courant a été rétabli mardi dans de nombreuses régions du pays, y compris dans certaines zones qui n’avaient plus d’électricité depuis jeudi dernier, selon des témoins et des médias sociaux. Toutefois, certaines parties de la capitale, Caracas, et la région ouest, près de la frontière avec la Colombie, sont encore sans électricité.