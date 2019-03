Venezuela: après le courant, la pénurie d’eau s’installe

Au Venezuela, après les coupures d’électricité, le nouveau calvaire des Vénézuéliens, c’est la pénurie d’eau. Si le courant est rétabli dans quelques régions, la priorité reste de trouver de l’eau potable. Alors ce sont de longs kilomètres à parcourir et de longues files d’attente qui se profilent. Les populations sont obligées de s’approprier des eaux usées qui seules sont disponibles.

Le gouvernement vénézuélien a annoncé le retour aux activités normales, privées et publiques, à partir de jeudi après une semaine de suspension due à la gigantesque panne électrique dont la population et l’économie nationale continuent de payer les conséquences, faisant craindre une crise encore plus profonde. La ministre chargée de l’Eau Evelyen Vásquez, a fait valoir que rétablir le système est «complexe» et prendra encore du temps. «Nous avons relancé les pompes et nous progressons lentement ».

Les populations restent sceptiques

Les Vénézuéliens se sentent pourtant loin de se tirer d’affaire. Leur souci principal reste de trouver de l’eau et de longs files se forment partout en ville devant les camions citernes affrétés par les autorités. Le réseau de distribution n’a pas été rétabli, et même à Caracas le rationnement s’impose.

«Pas d’eau, pas de lumière, pas de médicaments, pas d’argent liquide et pas de transports… Formidable», résume Victoria Milano, 40 ans. Son immeuble a retrouvé l’électricité, mais depuis elle vit dans la peur de la perdre de nouveau.

Maduro et Guaido insensibles ?

Dans ces conditions difficiles, le président Nicolas Maduro et son concurrent auto-proclamé Juan Guaido continuent leur bras de fer. D’un côté comme de l’autre, l’on se renvoie la balle. Pour rappel, il a rendu coupable Nicolas Maduro du chaos que vit actuellement le pays. Majoritaire à l’Assemblée nationale vénézuélienne, l’opposition a décrété « l’Etat d’alerte » à la demande de Juan Gaido. Les prochaines heures seront plus sombres à Caracas.