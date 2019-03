USA – Présidentielle 2020: Hillary Clinton sera-t-elle l’adversaire de Donald Trump ? Réponse

Pour la première fois depuis la présidentielle passée en 2016 aux Etats-Unis, l’ex secrétaire d’Etat sous Obama et candidate à la présidentielle contre Donald Trump, Hillary Clinton, s’est exprimée sur les prochaines joutes électorales de 2020.

« Je ne cours pas, mais je vais continuer à travailler, à parler et à défendre ce que je crois », a déclaré Clinton lundi dans une interview avec News 12, une chaîne de télévision locale à New York. Cette déclaration de Clinton fait suite à la question de savoir si elle se représenterait pour briguer la présidence américaine l’année prochaine. En 2016, contre l’actuel président, elle était partie favorite pour remporter le scrutin mais a fini par perdre sur un coup de tonnerre contre Donald Trump. « Je veux être sûr que les gens comprennent que je vais continuer à parler, » a déclaré Clinton ajoutant que « je ne vais nulle part. Ce qui est en jeu dans notre pays, le genre de choses qui se passent en ce moment me troublent profondément. »

Clinton a eu des entretiens avec des démocrates qui se disputent actuellement la candidature du parti ou envisagent une course. CNN a indiqué qu’ils incluent l’ancien vice-président Joe Biden, qui n’a pas encore précisé s’il était candidat. « Je leur ai dit à tous de ne rien prendre pour acquis, même si nous avons une longue liste de problèmes réels et de promesses non tenues de la part de cette administration qui doivent être soulignées », a déclaré Clinton. Lorsqu’on lui a demandé si elle se représenterait à un poste quelconque dans la fonction publique, elle a semblé éviter de l’exclure. « Je ne pense pas, mais j’aime vivre à New York et je suis tellement reconnaissant d’avoir eu la chance d’être sénateur pendant huit ans et de travailler avec des gens de notre État », a déclaré l’ancien secrétaire d’État et sénateur pour l’Etat de New York.