USA : elle accouche de six enfants au bout de 9 minutes

Une femme a donné naissance à six bébés dans la matinée du vendredi dernier dans un hôpital de Houston, au Texas. Elle devient de ce fait mère de six enfants.

Thelma Chiaka est une américaine qui a accouché de six bébés dont deux filles et quatre garçons. Tout s’est déroulé vendredi dernier, entre 4 heures 50 et 4 heures 59 minutes dans le Women’s Hospital of Texas. A travers un communiqué, l’hôpital a donné les nouvelles des nouveau-nés, a rapporté Afrikmag. Ce communiqué a indiqué que les chances d’accoucher de sextuplé sont estimées à une sur 4,7 milliards, et c’est donc un honneur pour eux de mettre au monde les quatre garçons et les deux filles de Thelma Chiaka tôt ce matin-là.

Selon ce site, la mère ainsi que ses six enfants sont tous en bonne santé. Mais il faut préciser que même avec cette belle performance réalisée sur la table d’accouchement, Thelma Chiaka ne détient pas le record l’accouchement le plus impressionnant et rapide car en 2018, une autre américaine a aussi accouché de sextuplés en 4 minutes.

Toutefois, poursuit ce site, le record mondial est toujours détenu par Nadya Suleman, mieux connue sous le nom d ‘«Octomom», qui est devenue célèbre en mettant au monde huit bébés. Elle est donc depuis 2009 la seule femme au monde à être mère des octuplés.