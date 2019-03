Le président Trump accueillera le président brésilien Jair Bolsonaro à la Maison Blanche ce mois-ci pour débattre de toute une gamme de questions, notamment « le rétablissement de la démocratie au Venezuela ».

La Maison Blanche a déclaré que la réunion du 19 mars serait consacrée à « comment construire un hémisphère occidental plus prospère, sûr et démocratique ». Les deux dirigeants discuteront également « des possibilités de coopération en matière de défense, de politiques commerciales favorables à la croissance, de lutte contre la criminalité transnationale et de restauration de la démocratie au Venezuela », selon le communiqué de la Maison Blanche. Trump a déjà exprimé son optimisme quant à sa collaboration avec le dirigeant controversé d’Amérique latine. «Nous avons eu une très bonne conversation avec le président brésilien nouvellement élu, Jair Bolsonaro, qui a remporté sa course avec une marge substantielle. Nous avons convenu que le Brésil et les États-Unis travailleraient en étroite collaboration dans les domaines du commerce, de l’armée et de tout le reste! Excellent appel, lui souhaite des félicitations! », A tweeté Trump peu après son élection.

La politique populiste de Bolsonaro a conduit nombre de personnes à établir des parallèles entre lui et Trump, lui donnant le surnom de « Trump of the Tropics ». Il a sourcillé pour avoir loué l’ancienne dictature militaire du Brésil, préconisé la torture, menacé d’emprisonner des opposants politiques et critiqué les femmes et la communauté LGBTQ. Il a battu son adversaire de gauche d’environ 10 points en octobre en tirant parti du ressentiment général contre l’opinion politique et en se présentant comme le candidat de l’extérieur. Le Brésil était sous le choc d’un scandale de récession et de corruption du gouvernement lorsqu’il a été élu.