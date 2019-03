USA-Brésil: le président Jair Bolsonaro reçu à la maison blanche

Le président américain Donald Trump et son homologue brésilien Jair Bolsonaro se sont rencontrés hier 19 mars à la Maison Blanche. Le président brésilien effectue aux Etats-Unis sa première visite officielle à l’étranger. Donald Trump a été le premier à féliciter Jair Bolsonaro pour sa victoire. Dans les jardins de la Maison Blanche, les deux chefs d’Etat ont bien des points communs et ont affiché leur proximité lors d’une conférence de presse.

Le chef d’Etat brésilien Jair Bolsonaro a affiché publiquement son adhésion à l’ensemble de la politique de Donald Trump et n’a pas boudé son plaisir. «J’ai toujours admiré les Etats-Unis et encore plus depuis que vous êtes élu ». Pour le président américain, «Le Brésil et les Etats-Unis n’ont jamais été aussi proches ». Trump a évoqué tous les champs possibles de coopération entre les deux pays, et même d’envisager une adhésion du Brésil à l’Otan.

Des visions convergentes!

Les deux hommes partagent un goût prononcé pour la provocation, ils ont les mêmes réserves sur le multilatéralisme, sont hostiles à l’immigration, et dénoncent avec virulence toute politique dite socialiste. Donald Trump et Jair Bolsonaro ont notamment affiché leur unité au sujet du Venezuela. Ils réclament avec insistance le départ du président Maduro. «Toutes les options sont sur la table », a répété Donald Trump. Jair Bolsonaro est allé avec plus de réserve et a cependant refusé d’évoquer une intervention militaire, «cela ne peut être discuté en public » a conclu le brésilien.

Les deux hommes annoncent ainsi une coopération renforcée entre leurs deux pays dans tous les domaines : la veille de sa rencontre avec Donald Trump, le président brésilien a signé un accord pour permettre le lancement de satellites commerciaux américains de la base d’Alcantara, située près de l’Equateur.