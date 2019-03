« Très triste », la chanteuse Jenifer en larmes à l’évocation de ses enfants

Jenifer, 36 ans a craqué lors de sa tournée en Corse vendredi 08 mars 2019. En effet, la chanteuse n’a pas pu s’empêcher de couler quelques gouttes de larmes à l’évocation de ses enfants.

La chanteuse Jennifer avait annulé à la suite d’un accident tragique de la route sa dernière tournée. Lors d’un concert marquant son retour sur scène vendredi dernier, la star démarre une « Nouvelle page », titre de son album sorti en octobre 2018. Dans cette chanson dédiée à ses enfants, on peut écouter la voix de l’un de ses deux garçons, Joseph, né en 2014 de sa relation avec le comédien Thierry Neuvic.« On m’a fait une surprise. Mon équipe a appelé mon entourage et a dégoté la voix de mon plus jeune fils, qui me déclare son amour. (…) J’en ai pleuré, en studio », avait-elle expliqué à Télé Star au moment de la sortie de son album.

Le morceau a été interprété vendredi, à l’occasion du lancement de sa tournée à l’U Palatinum d’Ajaccio dans une salle de 2 000 personnes. « Au moment de la première ballade du soir, Derrière les soleils, dédiée à ses enfants, la voilà qui craque en plein milieu » rapporte Paris Match. Selon le média, ces larmes devraient encore couler tout au long de la tournée, qui passera par Paris le 19 mai 2019. L’autre moment difficile de la soirée a été l’interprétation de Encore et encore, un morceau dédié à son oncle assassiné en 2017. Ce titre, elle le chante « les yeux fermés, la main sur le ventre, allant chercher au plus profond d’elle-même sa douleur et ses peines pour mieux la transcender ». En ce moment, Jenifer s’est tournée vers ses musiciennes pour cacher ses larmes, précise Paris Match.