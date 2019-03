TPMP: très mal à l’aise, Cyril Hanouna bouleversé par une affaire de drogue

Ce 14 mars, Cyril Hanouna a été bien surpris par Doc Gynéco. Alors que le rappeur racontait une aventure passée, il a fait mention d’un détail qui a choqué nombre de chroniqueurs autour de la table de TPMP.

Il est clair que Cyril Hanouna tient à ce que les plus jeunes téléspectateurs de son programme n’assistent plus jamais au pire après l’incident de nombreux différents avec le CSA. Mais jeudi 14 mars 2019, alors que Baba demandait à Lara Fabian si elle avait déjà « couché le premier soir, par amour », Cyril Hanouna s’est plutôt tourné vers son nouveau chroniqueur, Doc Gynéco.

Il a raconté à ses collègues, autour de la table : « J’ai rencontré une fille, je ne sais plus de quel âge exactement qui avait pris un ecstasy… » sans attendre la fin de la phrase, l’animateur Cyril Hanouna le coupe et s’explique face à la caméra avec un air très gêné: « Alors il faut pas prendre ça, c’est très dangereux, la drogue c’est de la merde ». « Alors je lui ai dit relax ». Et Cyril Hanouna d’enfoncer le clou : « On peut revenir à une histoire plus conventionnelle. On va refaire l’histoire avec une fille qui est en train de boire un Orangina, ou une camomille » renchérit l’animateur quand l’ex de Christine Angot qui ne s’est pas laissé distraire a voulu poursuivre sa phrase.