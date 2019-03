« Toujours jeune et ravissante », Melania Trump livre le secret de sa beauté … à Brigitte Macron

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Melania Trump est la cible de nombreuses attaques sur son physique. Elle a décidé de divulguer ses secrets de beauté pour mettre fin aux rumeurs.

Pourquoi Melania Trump, 48 ans, paraît-elle aussi jeune ? Interviewée par la version américaine du magazine GQ, la First Lady a dévoilé ses secrets de beauté. C’est ainsi qu’elle est revenue sur les multiples opérations chirurgicales qu’elle est soupçonnée d’avoir pratiquées.

Des rumeurs de chirurgie esthétique circulent pour justifier cette apparence figée dans le temps. « Je n’ai fait aucun changement […] Beaucoup de personnes disent que j’ai eu recours à la chirurgie esthétique sur mon visage. Je n’ai rien fait du tout. Je mène simplement une vie saine, je prends soin de ma peau et de mon corps. Je suis contre le Botox® et contre les injections. Je pense que cela crée des dommages au visage et aux nerfs. Je vieillirai simplement et avec grâce comme cela est le cas pour ma mère ».

Il y a bien une critique qui revient souvent concernant l’homologue américaine de Brigitte Macron, c’est la chirurgie esthétique. Botox, injections dans les lèvres et même lipofilling : ses détracteurs l’accusent de s’être entièrement fait refaire le visage. Sauf que selon Melania Trump, il n’en serait rien ! Bien au contraire…

Les secrets anti-âge de Melania Trump

Melania Trump, toujours apprêtée et peau hâlée, détaille la routine beauté qui lui permet d’afficher cette allure intemporelle. Pour garder un teint éclatant, elle avait deux secrets : manger sept fruits et légumes par jour et s’hydrater la peau avec diligence. Il était d’ailleurs hors de question à ses yeux de sortir dans la rue sans être apprêtée. Même à la période du lycée ! Fond de teint, mascara, blush, brillant à lèvres, « elle a toujours été parfaite », confie une de ses amies au magazine GQ.

Pour parfaire ce rituel, elle mise sur les compléments alimentaires : « Je prends des vitamines A, C et E afin de maintenir ma peau, mes cheveux et mes ongles renforcés et en pleine santé. » Son pêché mignon ? Un carreau de chocolat noir, riche en magnésium.

En parallèle de son régime alimentaire et de ses vitamines, Melania Trump veille à pratiquer un minimum de sport. Au programme : Pilates et petite balle jaune pour maintenir la First lady en pleine santé. De quoi donner quelques idées à Brigitte Macron ?