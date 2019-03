Togo: la police des cultes en chasse aux ‘’fausses églises’’

La police des cultes viennent de fermer environ une dizaine d’églises togolaises soupçonnées de malfaisances. Ces actions menées conjointement avec l’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE) visent à assainir le secteur religieux en proie depuis quelques années à la recrudescence des ‘’fausses églises’’ et de’’ pasteurs marabouts’’.

La multiplication des lieux de cultes et ses conséquences comme les nuisances sonores et les conflits sociaux sont au cœur des préoccupations du ministère togolais de l’administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales. C’est dans ce sens que depuis deux ans, le département du ministre Payadowa Boukpessi organise des activités de sensibilisation avec les fédérations des différentes organisations cultuelles. En collaboration avec l’Agence nationale de gestion de l’environnement (ANGE), la direction des cultes a informé les acteurs des cultes de la nécessité d’intégrer le souci de la cohésion sociale et du bien-être des riverains dans l’exercice de leurs activités.

A cet effet, plusieurs fédérations cultuelles avaient promis relayer cette sensibilisation au niveau de leurs membres. Parallèlement, la direction des cultes s’est également dotée d’une police des cultes pour mieux contrôler le secteur. Elle intervient dans l’enregistrement des plaintes, les enquêtes et la conciliation. Malgré tout, les plaintes relatives aux nuisances sonores et aux pratiques peu orthodoxes surtout dans certaines confessions chrétiennes sont de plus en plus nombreuses. Et dans le souci de préserver la tranquillité publique et le vivre ensemble, le ministère en charge des cultes depuis un moment est passé à la phase des sanctions. C’est ainsi que les activités de 8 lieux de cultes ont été suspendues.

Il s’agit de l’Eglise de :

1- la seconde venue de Jésus Christ sise à Adidogomé-Yokoé,

2- la Mission mondiale pour la gloire de Dieu sise à Adidogomé,

3- le Centre international de prières « Guetscheman » sis à Adidoadin,

4- l’Eglise « House Hold Kings Church » sise à Togo 2000,

5- l’Eglise « La vie du Christ du monde » sise à Agoè Logopé,

6- l’Eglise « Dieu peut tout » sise à Vakpossito,

7- l’ Eglise de toutes les nations sise à Akodessewa,

8- Réseau du Saint Esprit sise à Akodessewa.

Le Chef d’Escadron Béléyi Bédiani, le directeur des cultes a expliqué que : « Ces fermetures loin d’être une activité de répression, sont une œuvre de salubrité publique. Elles se poursuivront sur l’ensemble du territoire en vue d’assainir le secteur et soulager les populations qui continuent de souffrir des abus de ces « pasteurs » ».

L’officier se dit également préoccupé par les agissements des individus ambulants et des responsables des mosquées qui organisent des prêches à des heures inappropriées avec des appareils de sonorisation occasionnant de sérieux désagréments pour les riverains. A ce sujet, De nouvelles descentes sont prévues.

Rappelons que les fermetures des églises sus-cités sont provisoires, elle est la suite de multiples mises en demeure sans succès.