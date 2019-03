Togo : Faure Gnassigbé et l’opposition se sont rencontrés sans médiation

Mercredi, une délégation de la coalition des 14 partis d’opposition togolaise (C14) a rencontré le président de la république Faure Gnassingbé. A la présidence, les deux parties se sont entretenues sur les questions politiques et surtout en rapport à la crise actuelle que traverse le Togo.

C’est peut-être un début de sortie de crise au Togo ; Faure Gnassingbé et la C14, une partie de la coalition, ont échangé autour des « questions d’intérêt national au nombre desquelles, les mesures d’apaisement, la poursuite des réformes constitutionnelles et institutionnelles, les futures échéances électorales et la culture d’un climat de paix dans le pays », indique un communiqué de la cellule de communication de la présidence. Le président a appelé à la paix et surtout à travailler ensemble pour l’enracinement de la démocratie au Togo. Cette rencontre, voulue par la C14, était, à la base, dans l’optique de discuter de la libération des prisonniers, la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales et l’organisation consensuelle des prochaines élections.

Tous les partis composants la C14 n’étaient toutefois pas à la rencontre avec le chef de l’Etat. La délégation de la Coalition a sa tête Antoine Folly du parti UDS-Togo et était composée de Dodji Apevon du parti FDR, de Professeur Komi Wolou du PSR, du Professeur Aimé Gogué de l’ADDI, de Sambiri Targone du parti DSA et de Pascal Adoko de la CDPA, indique Koaci. Il s’agit là de la toute première rencontre, sans médiation et initiée en interne, entre les opposants et le chef de l’Etat depuis le début de la crise. Les togolais peuvent-il attendre une prochaine sortie de crise et des avancées dans cette situation qui aura échappée à la CEDEAO ?