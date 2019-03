Tekashi 6xi9ine: un documentaire sur la vie tumultueuse du rappeur dévoilé (Vidéo)

Unknown Productions va bientôt sortir un documentaire sur la vie tumultueuse de Tekashi 6xi9ine. Les réalisateurs viennent récemment de sortir un teaser pour donner un avant-goût aux fans.

Véritable phénomène de la fin des années 2010, 6ix9ine est passé en quelques mois de l’anonymat à la déchéance en passant par la gloire. Un documentaire consacré à ce parcours verra le jour en avril.

Unknown Productions prévoit en effet de sortir le documentaire retraçant le parcours du jeune prodige. Le teaser montre un avant-goût de leur prochaine réalisation mais vous pouvez découvrir d’autres vidéos sur leur chaîne YouTube notamment celui de XXXTentacion.

Les images montrent des extraits de clips alors que l’audio est le morceau BILLY et une phrase en particulier : “Whole squad full of fucking killers, I’m a killer too” (“L’équipe est pleine de putain de tueurs, je suis aussi un tueur”). Une phrase qui montre bien l’ambiguïté entre les textes et le vécu chez 6ix9ine….

Depuis fin novembre, le rappeur 6ix9ine croupit derrière les barreaux dans l’attente de son procès en septembre. Il est soupçonné de faire partie d’un gang très dangereux de New York nommé Trey Blood Gang. Le rappeur aux cheveux arc-en-ciel fait aussi face à de nombreux chefs d’inculpations. De plus, les membres de son équipe l’ont lâché et aurait même prévu de le liquider. C’est toute cette folle histoire qu’Unknown Productions va tenter de raconter dans ce documentaire.

Le 20 janvier 2020, on saura si Tekashi va passer les prochaines années de sa vie en prison ou pas : une chose est sûre, sa carrière ne sera plus la même.