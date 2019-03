Tekashi 6ix9ine: son ex copine, Sara Molina, balance un témoignage accablant sur lui

Alors que tout le monde sait que 6ix9ine se trouve dans une très mauvaise situation actuellement, son ex petite amie, Sara Maolina, prend la parole dans les médias et témoigne publiquement.

C’est dans une partie de l’interview accordée au média VladTV que la mère de l’enfant de 6ix9ine n’a pas hésité à livrer son ressenti : “Je l’ai vu faire des millions de fois (…) C’est comme un vautour, il peut s’adapter à tout. J’ai l’impression que ces adultes ont été manipulés par ce petit enfant aux cheveux arc-en-ciel. L’argent et la célébrité inciteront les gens à faire beaucoup de choses. J’ai moi même été manipulée.(…) C’est un narcissique, je te le dis. Il est très intelligent, ça je lui accorde. Je le reconnais, le cerveau de Danny Hernandez fonctionne mal, mais il est intelligent. Et ça lui profite. Et il est ambitieux. »

Néanmoins, Sara Molina profite de cette interview pour parler des violences conjugales dont elle était victime. En effet, elle confie avoir été souvent frappée à la tête et violée à plusieurs reprises dans plusieurs interviews qu’elle a données aux médias dont Daily Beast. Les premières violences seraient apparues dans un hôtel à Dubaï.

Elle précise: « Il m’a mis un coup de poing sorti de nulle part » , un clip d’extension s’est même enfoncé dans son cuir chevelu. « Je pissais le sang. Il y avait du sang sur les taies d’oreiller de l’hôtel. Il a eu peur » ajoute t’elle. Suite à l’incident, Sara Molina lui demande de vivre séparément, dans une autre maison. « Il m’a dit que je ne pouvais pas, qu’il était désolé. Il m’a convaincue de rester ».

Le rappeur aurait aussi pris son téléphone. En voyant donc les messages d’un ami, il pète un câble. « il m’a frappé à la tête parce qu’un mec me parlait » . Il l’accuse alors d’être trop proche de son manager Kifano Jordan, Shotti. La jeune femme dément ce propos. Elle assure donc qu’elle n’a jamais trompé le rappeur. 6ix9ine dans son cas est loin d’être fidèle. Il a avoué à son ex avoir couché avec plus de 70 femmes durant l’année, « il m’a avoué être accro au sexe » .

Tekashi69's ex-girlfriend Sara Molina says she was beaten often during their seven-year romance—which ended with his arrest on gang-related charges https://t.co/MYaECJ7W7Y — The Daily Beast (@thedailybeast) February 7, 2019

Elle continue donc ses explications: « Il a commencé à me battre une nouvelle fois », « pendant deux heures, il avait un regard de fou », « j’avais peur » . Le rappeur lui aurait aussi mis de nombreux coup de poings et coups de pieds. Avant, de mettre aussi un oreiller sur son visage pour la faire taire.

Enfin, Sara Molina, aurait aussi été violée. « Il a mis son bras autour de mon cou et à commencé à m’étrangler » . Au bord de l’évanouissement, elle s’endort. Le lendemain, « il s’est réveillé et m’a forcé à coucher avec lui » . C’est une fois face au miroir de la salle de bain qu’elle voit donc les dégâts du passage à tabac: « Mon visage était si gonflé », « je pouvais à peine ouvrir mes yeux » .

A l’époque des faits, Sara Molina n’a donc pas porté plainte contre Daniel Hernandez. On ne sait pas si elle a, aujourd’hui, porté plainte. En attendant, 6ix9ine reste présumé innocent.

Si l’on sait que le rappeur a été arrêté il y a quelques mois et qu’il a plaidé coupable pour neuf chefs d’accusations, 6ix9ine semble avoir trouvé des moyens de s’en sortir Mais le rappeur se fait lâcher de plus en plus par son entourage… Il a d’ailleurs également perdu le soutien de plusieurs de ses collègues comme Meek Mill ou encore Uncle Murda.