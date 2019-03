Sylvie Vartan: son spectacle hommage à Johnny Hallyday menacé par Laeticia

Le 23 octobre 2019, Sylvie Vartan doit se produire sur la scène du Grand Rex pour un spectacle dans lequel elle reprendra des chansons de Johnny Hallyday. Mais Laeticia, la veuve du chanteur Johnny s’y serait opposée.

Sylvie Vartan pourra-t-elle monter un spectacle comprenant des chansons de Johnny Hallyday ? Visiblement, cela semble assez compliqué selon un article du Figaro qui révélait le 20 février 2019 que Sébastien Farran et Laeticia Hallyday s’étaient opposés fermement à toutes les tentatives. La chanteuse Sylie Vartan qui a pourtant été la première épouse de Johnny, ne pourra pas organiser son spectacle pour johnny le 23 octobre prochain sur la scène du Grand Rex. Pour ce projet, Sylvie Vartan a prévu d’y reprendre des tubes du défunt, s’attirant ainsi les foudres de Laeticia Hallyday.

Jeudi 28 février sur le plateau de Morandini Live sur CNews, l’avocat de la chanteuse , Me Roland Perez a décrit cette situation qu’il juge « parfaitement ridicule » : « Ils réfléchissent à une action en justice qui viserait, au nom du droit moral de l’artiste interprète Johnny Hallyday, à interdire ce spectacle. Ce qui est, pour le juriste que je suis, un non sens », s’est-il indigné. Aussi rappelle-t-il: « Malgré la procédure de contestation sur le testament, Laeticia Hallyday s’estime être la dépositaire de l’entièreté de l’oeuvre de Johnny Hallyday. On ne peut interdire à quelqu’un de chanter une chanson de Johnny Hallyday si on altère et modifie l’interprétation de Johnny Hallyday. Ce qui n’est pas le cas, parce que Sylvie va avoir sa propre interprétation».

Pour l’heure, Sylvie Vartan insiste pour le maintien de son concert. « Le concert est maintenu, les réservations ont commencé », a précisé Me Roland Perez. A l’en croire, Sylvie Vartan et le producteur du spectacle n’ont rien reçu, aucune assignation. «Je pense qu’on ne recevra strictement rien, mais on s’attend à tout…» va t-il préciser.