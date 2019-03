Stéphanie de Monaco “accusée d’avoir tué sa mère”, son Altesse Grace Kelly

Dans un documentaire diffusé vendredi 8 mars 2019, Stéphanie de Monaco, “accusée d’avoir tué sa mère”, revient sur cette époque où, à 17 ans, elle a supporté cette ignoble rumeur.

Le documentaire Monaco, le rocher diffusé vendredi 8 mars sur France 3, évoque l’un des moments les plus sombres de la vie de Stéphanie de Monaco, l’époque où elle a été accusée d’être responsable de la mort de sa mère, la princesse Grace de Monaco, rapporte le magazine Gala. En effet, Grace Kelly, Actrice émérite, et l’une des personnalités les plus appréciées de Monaco en sa qualité de d’Altesse Sérénissime la princesse Grace de Monaco n’avait que 52 ans lorsqu’elle s’est éteinte. A l’époque, Stéphanie de Monaco la benjamine de la famille n’avait que 17 ans et le décès de sa mère Grace Kelly a également été accompagné d’odieuses rumeurs selon lesquelles, Stéphanie de Monaco aurait été à l’origine de la mort de cette dernière, victime d’un accident de voiture.

Vendredi dernier, la rumeur a été évoquée dans le documentaire Monaco, qui rappelle que l’adolescente se trouvait dans la voiture aux côtés de sa mère, lorsque celle-ci a dévalé la pente. « Parce qu’elle était assise à côté de Grace Kelly dans la voiture accidentée, on la soupçonna d’avoir été au volant, et d’être responsable de la mort de sa mère », affirme Gérard Miller voix-off du documentaire relayé par Gala. « J’avais dix-sept ans. Je venais de perdre ma mère, et on m’accusait de l’avoir tuée. Comment ne pas se sentir coupable quand tout le monde vous regarde avec l’air de dire ‘Comment se fait-il que toi, tu sois encore en vie ?’ Mais maman était un personnage si féerique qu’il était presque impossible de croire qu’il lui était arrivé quelque chose d’aussi banal qu’un accident de voiture. On s’est donc imaginé que c’était moi la fautive« , avait-elle confié après le drame. A l’en croire, ces « odieuses rumeurs » lui ont gâché la vie pendant de nombreuses années.