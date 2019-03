Sportif le plus célèbre de la planète: Cristiano Ronaldo ravit la vedette à LeBron James et Messi

Hier, vendredi 15 mars 2019, ESPN a dévoilé le classement des sportifs les plus célèbres de la planète. Et cette fois, sans grande surprise, c’est Cristiano Ronaldo qui tient la tête du classement juste devant LeBron James et Lionel Messi .

La star portugaise du football mondial Cristiano Ronaldo ne cesse de faire parler de lui dans tous les médias. Après son triplé retentissant qui a qualifié la Juventus pour les quarts de finale de la League des Champions, il vient de s’offrir un nouveau record détenu jusque-là par le célèbre basketteur LeBron James.

En effet, Cristiano Ronaldo est devenu le sportif le plus célèbre de la planète, selon le classement dévoilé hier par la chaîne de télévision ESPN et baptisé « World Fame 100 ». En se positionnant à la première place, il devance la superstar de la NBA et des Lakers LeBron James qui est désormais deuxième du classement et son grand rival argentin Lionel Messi qui figure à la troisième place. Il faut préciser que ce classement a été établi en prenant en compte pour chaque sportif le nombre de recherches qu’il suscite sur internet, ses contrats de sponsoring et le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

L’attaquant brésilien du Paris SG, Neymar, quant à lui est le quatrième du classement, juste devant la star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor. Trois membres de l’équipe de France de football, sacrée championne du monde en juillet dernier, figurent dans ce top 100. Il s’agit de Paul Pogba douzième, Kylian Mbappe quatorzième, et Antoine Griezmann seizième. L’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, est cinquante-huitième dudit classement.

Très peu de femmes dans ce top 100

Par ailleurs, seules trois femmes figurent dans ce top 100. Il s’agit des joueuses de tennis Serena Williams dix-septième, Maria Sharapova trente-septième et Sania Mirza quatre-vingt-treizième. Mais il faut aussi noter la présence de onze joueurs de cricket du sous-continent indien, et de la star de l’esport, Ninja quarante-et-unième. Enfin, le joueur de football américain Colin Kaepernick, qui n’a plus joué en NFL depuis 2017, est cinquante-septième.