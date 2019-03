« Sous Patrice Talon, le Bénin financera ses élections avec ses propres fonds »

Mardi 5 mars 2019, s’est tenue la quatorzième rencontre du gouvernement béninois avec le corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin. Lors de ladite rencontre, le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a rassuré ses hôtes concernant le processus électoral en cours et le respect des règles diplomatiques.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci a tenu ce mardi 5 mars 2019, sa 14ème rencontre avec le corps diplomatique accrédité au Bénin. Assisté de ses collègues de la justice Sévérin Quenum et de la culture et tourisme, Oswald Homeky, cette rencontre a été l’occasion de dissiper les craintes sur l’actuel climat pré-électoral au Bénin. Pour le ministre Aurélien Agbénonci, ces premières élections qu’organise le Bénin avec ses nouveaux textes, notamment la Charte des partis politiques et le Code électoral est « un test grandeur nature pour ces lois, pour en tirer des enseignements en vue de la réforme du système partisan ».

En exprimant ses inquiétudes, Mme Sangui Abdou Saadi, la doyenne des membres du corps diplomatique, a tenu à alerter sur ce qui se dit dans la presse locale et qui inquiète véritablement. Mais pour le ministre de la justice Me Sévérin Quenum, « tout s’est toujours bien passé et tout se passera bien. Il y a un peu d’appréhensions suscitées par les réformes au niveau du code électoral et de la charte des partis politiques. Mais les textes ont été déjà votés, promulgués et sont donc mis en vigueur et applicables. Les élections législatives à venir se dérouleront sous l’empire de ces nouvelles lois ».

» Nous sommes dans un processus normal d’application des lois. Nous sommes une démocratie qui n’a pas peur des débats », insiste le ministre Aurélien Agbénonci.

Revenant sur l’importance du quitus fiscal pour les candidats qui aspirent à diriger le pays et du fondement du certificat de conformité, le ministre en charge du sport, de la culture et du tourisme, Oswald Homeky, a été très clair. « Tout candidat doit payer ses impôts », a déclaré Oswald Homeky. « Nous ne pouvons pas admettre que ceux qui veulent nous gouverner ne payent pas les impôts » lance-t-il. Pour le ministre des jeunes, pas question de laisser la gouvernance du pays à ceux qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales.

Le ministre Agbénonci reviendra à la charge pour se montrer intransigeant sur le respect des textes et surtout des dates. Mieux, annonce-t-il fièrement, le pays financera sous le président Patrice Talon ses élections avec ses propres fonds. « Le Bénin est un label de démocratie. Chacun doit faire l’effort de respecter les textes. Le Bénin n’arrêtera pas de fonctionner. Les élections auront lieu », tranche-t-il?