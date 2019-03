Le président soudanais, Omar al-Bashir, a démissionné vendredi de ses fonctions de président du parti au pouvoir après plus de deux mois de manifestations contre son régime de près de trois décennies, a annoncé le parti.

Selon une déclaration du parti, al-Bashir a délégué ses pouvoirs en tant que président du Parti du Congrès national à son vice-président, Ahmed Harun, jusqu’à la prochaine conférence générale du parti. Aucune date n’a été fixée pour la conférence. Selon les médias locaux, Harun aurait déclaré que al-Bashir avait franchi cette étape afin de “se consacrer aux tâches nationales” en tant que dirigeant du pays. Comme al-Bashir, Harun est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre présumés commis dans la région du Darfour, au Soudan. Il a été nommé vice-président du parti plus tôt cette semaine.

Jeudi, un tribunal d’urgence de la capitale, Khartoum, a condamné huit personnes à la prison pour leur participation à des manifestations antigouvernementales qui ont englouti Khartoum et sa ville jumelle, Omdurman, a rapporté l’agence de presse officielle SUNA. Quatre ont été condamnés à des peines de cinq ans chacun et trois à trois ans. Une personne a été condamnée à six mois. Le même tribunal a également ordonné l’expulsion d’un ressortissant éthiopien sous les mêmes chefs d’accusation. Ces peines sont les premières prononcées par les tribunaux d’urgence de Khartoum, créés plus tôt cette semaine pour enquêter sur des violations de l’état d’urgence imposé par al-Bashir fin février, afin d’enrayer les manifestations.

Appel à la démission

La Democratic Lawyers Alliance, qui fait partie d’un groupe de coordination qui est le fer de lance des manifestations, a déclaré qu’au moins 870 manifestants avaient été traduits devant des tribunaux d’exception à Khartoum et à Omdurman jeudi. Le régime autocratique d’Al-Bashir a été entaché par des guerres civiles et des manifestations de plus en plus nombreuses dans les rues. La dernière vague de manifestations à l’échelle nationale a éclaté à la mi-décembre, initialement déclenchée par la hausse des prix et des pénuries, mais elle a rapidement été prise par des appels à la démission d’Al-Bashir, qui avait pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 1989. Une forte répression sécuritaire a tué de nombreux manifestants.