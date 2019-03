Shanina Shaik harcelée pour avoir posé nue pour célébrer la journée de la femme (Photo)

Comment célébrer la journée internationale des droits de la femme ? le 8 mars 2019, comme tous les ans, la question s’est posée. La réponse de Shanina Shaik à cette interrogation ne semble pas avoir plu à tout le monde.

La manière de célébrer le 08 mars requière-t-elle des permissions particulières ? En tout cas, celle choisie par Shanina Shaik n’a pas fait l’unanimité sur la toile selon le Daily Mail. Loin des sous-vêtements, ou d’autres types de vêtements, la jeune mannequin de Victoria’s Secret a posé nue en pleine nature. Cependant, à part le fait qu’elle soit critiquée comme ayant un comportement non appropriée à l’événement, on peut dire que la photo fait sensation.

En effet, elle dénote un air de femme forte et déterminée comme en témoigne la légende de sa publication. “Here’s to strong women. May we know them, May we be them, May we raise them.” #internationalwomensday. On vous laisse apprécier la photo et on continue sur l’avis des fans.

Les internautes attaquent Shanina Shaik

Shanina Shaik dédie sa photo aux femmes fortes pour la journée mondiale dédiée aux droits des femmes. Par ailleurs, les internautes apprécient souvent les photos nues des stars, mais cette fois-ci, il semble qu’elle était choquée. En passant en revue les réactions des fans sur la photo on a pu recueillir quelques extraits. « You don’t have to be naked to send a ‘strong’ message woman don’t need that”. Tu n’as pas à te dénuder pour envoyer un message fort, la femme n’en a pas besoin. Un message transmis par un fan, et lu dans les commentaires de la photo.

Par ailleurs, des sarcasmes en tout genre provenant de la toile haranguaient Shanina Shaik sur sa photo. La toile l’accusait de vouloir juste accumuler les like pour être célèbre ce jour-là. Est-ce le cas ? On n’en sait pas plus. Néanmoins, la photo a recueilli plus de 30 000 J’aime malgré tout.