Serie A: Naples s’est incliné à domicile contre une Juventus invincible et invaincue

Les amateurs de Serie A étaient gâtés ce dimanche soir. Ils avaient effectivement droit à un choc entre le leader du championnat, la Juventus, et son dauphin, Naples. Même si treize points séparaient les deux formations au coup de sifflet de la rencontre, le club du sud de l’Italie a souvent posé des problèmes à la Vieille Dame par le passé.

Pour ce duel, la Juventus s’est s’imposée avec beaucoup de réussite contre le Napoli. Profitant de l’expulsion sévère d’Alex Meret (24e), les Turinois ont inscrit deux buts coup sur coup par l’intermédiaire de Miralem Pjanic (28e) et Emre Can (39e). Pourtant au retour des vestiaires, le match a été relancé suite à l’expulsion de Miralem Pjanic (47e). José Callejon a entretenu l’espoir avec un but (61e) mais le penalty raté de Lorenzo Insigne (84e) a plombé la fin de match des Partenopei.

26 – #Juventus are unbeaten in their last 26 Serie A matches away from home, their new record in the top italian league. Invincible. #NapoliJuve

